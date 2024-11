Denní menu: Šustr bude hlídat Tomáška v Lize mistrů, Sinner i MvG chtějí postup ze skupiny

Úvodními zápasy začne osmifinálová fáze hokejové Ligy mistrů a v Tampere se střetnou Andrej Šustr (33) s Davidem Tomáškem (28). V české florbalové Livesport superlize se bude díky Radimu Křenkovi (37) přepisovat jeden historický rekord, zatímco v Turíně mohou Jannik Sinner (23), nebo Taylor Fritz (27) zkompletovat postup do semifinále ATP Finals.

Lední hokej, Liga mistrů

Tappara Tampere – Färjestad (17:30, Sport 1)

Souboj úřadujícího finského mistra s týmem, který nejlépe zvládl základní část, je hlavním tahákem úterního programu prestižní evropské hokejové soutěže. Färjestad už letos na ledě Tappary hrál a ve skupinové fázi zvítězil i díky jedné trefě Davida Tomáška 6:4.

Na ledě se ale tentokrát potkají dvě české tváře. Nejproduktivnějšího hráče švédské SHL Tomáška bude dost možná hlídat dvoumetrový zadák Andrej Šustr, pro nějž bude úvodní osmifinálový souboj Ligy mistrů premiérou v dresu Tappary po přestupu z Pardubic. Šustr, který má odehráno přes 400 zápasů v NHL, oblékne dres s číslem 65 a tým z Tampere si od něj slibuje přísun zkušeností. Na Finy český obr zapůsobil při utkání, které letos ještě odehrál v dresu Dynama a které Východočeši vyhráli 5:1. V Nokian areně ale proběhne teprve první dějství osmifinálového dvojutkání, odveta je na programu 19. listopadu v Karlstadu.

Florbal, Livesport superliga

Česká Lípa – Liberec (18:00, ČT Sport)

Severočeské derby, které má rok od roku větší prestiž. Oba týmy šly v posledních sezonách nahoru a letos shodně hrají o účast ve čtvrtfinále. Na každé straně je možné najít výrazné individuality. Českolipský kanonýr Radek Krajcigr letos nasázel už 15 gólů a případnou další trefou se posune na pátou příčku historických statistik mezi kanonýry. Na straně Liberce letos válí Vojtěch Wiener, který během devíti kol zapsal už 33 kanadských bodů (13+20). Hrdinou večera ale má být domácí obránce Radim Křenek, který nastoupí ke svému 423. utkání v nejvyšší soutěži a stane se v tomto ohledu jejím absolutním rekordmanem. Shodou okolností to bude právě v utkání proti Liberci, kde svou bohatou kariéru začínal.

Tenis, ATP Turnaj mistrů

Jannik Sinner – Taylor Fritz (20:30, Premier Sport 1)

Repríza dva měsíce starého finále grandslamového US Open zřejmě rozhodne o prvním postupujícím Turnaje mistrů. Sinner hraje v domácím prostředí a nejen proto je favoritem. Ital sice stále čelí pochybnostem o dopingovém nálezu, ale na kurtu se nenechá rozptylovat a jeho letošní bilance je 66:6. Taylor Fritz ale přesto může na rychlém halovém betonu překvapit. Sílu i solidní formu ukázal už v prvním duelu s Daniilem Medveděvem a pokud bude podobně dobře servírovat i tentokrát, může po třech letech zase rivala, který se stal v průběhu posledního roku světovou jedničkou, porazit.

Šipky, Grand Slam of Darts

Michael van Gerwen – Ryan Joyce (22:10, Nova Sport 2)

Nizozemský šoumen Michael van Gerwen je stále jeden z nejlepších hráčů světa a patří mu třetí příčka žebříčku. V neděli ale promarnil dva brejky v duelu s veteránem Garym Andersonem, prohrál 4:5 na legy a ztratil jistotu postupu do play off. Zápasem pravdy bude pro Mightyho Mika souboj s Ryanem Joycem, nad kterým sice v minulosti suverénně vyhrával, ale poslední vzájemný souboj loni v září získal Angličan. MvG je trojnásobným vítězem Grand Slam of Darts, mezi lety 2015-17 dokonce zapsal čistý hattrick. Od té doby se ale na specifickém turnaji, který se hraje v úvodu v základních skupinách, výrazně trápí.