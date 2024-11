Denní menu: Zafeiris o historický postup, tisícovka pro McDavida a Boleslav v Poháru mistrů

Ve fotbalovém světě dostává prostor Liga národů a jasno může být už i o prvních postupujících či sestupujících. Na tenisovém Turnaji mistrů se rozhodne o prvních dvou semifinalistech. Důležitá mise je před florbalisty Mladé Boleslavi, kteří budou na hřišti finského Nokianu usilovat o postup do Poháru mistrů. A v noci na pátek může Connor McDavid dosáhnout mety 1000 kanadských bodů v NHL.

Tenis, ATP Turnaj mistrů

Taylor Fritz – Alex de Minaur (14:00, Premier Sport 1)

Stejně jako v loňském roce může Taylor Fritz postoupit do semifinále Turnaje mistrů. pozici si připravil už v klíčovém prvním utkání, kdy přehrál Daniila Medveděva a i když následně nestačil na světovou jedničku a největšího favorita Jannika Sinnera, má osud ve svých rukou.

Alex de Minaur navíc nevypadá v Turíně jako nějaká větší hrozba, při své premiéře zatím oba své duely prohrál. "Turnaj mistrů je pro mě zatím neuvěřitelná zkušenost. Všechno je skvělé, tedy až na moje výsledky," připustil. Nesmí se ale zapomínat, že na Fritze umí. Dokázal ho porazit hned šestkrát z devíti vzájemných zápasů a stále živí byť jen velmi malou šanci na postup do semifinále. Ví, že musí porazit Fritze ve dvou setech a doufat, že set neztratí ani Sinner večer proti Medveděvovi. Pak by o postupujícím z druhého místa rozhodla mezi De Minaurem, Fritzem a Medveděvem nejlepší úspěšnost vyhraných gamů.

Florbal, Champions Cup

Nokian – Mladá Boleslav (17:30)

Loni se stal nejlepším florbalovým týmem světa střešovický Tatran a i letos má šanci vyhrát Champions Cup český celek. Mladá Boleslav v úvodním semifinále dokázala překvapit finský Nokian a nasázela mu doma osm gólů. Do odvety ale Středočeši nebudou moci nasadit zadáka Adama Hemerku, který dostal dodatečný distanc po faulu na Nica Jonaessona.

Na hřišti by se i tak mělo objevit sedm českých a čtyři finští hráči, kteří budou reprezentovat svou zemi na prosincovém mistrovství světa. Mladé Boleslavi stačí remíza, pokud utkání po 60 minutách skončí vítězstvím Nokianu, rozhodne o postupu první gól v prodloužení.

Fotbal, Liga národů

Řecko – Anglie (20:45, Sport 1)

Vůbec poprvé v historii mohou fotbalisté Řecka proniknout do elitní skupiny Ligy národů. Na postup zadělali už před měsícem ve Wembley, když zvítězili nad Anglií 1:0. Bylo to jen den poté, co zemřel nedávný člen jejich reprezentace George Baldock. Pokud znovu uspějí, nebo aspoň uhrají remízu, budou se moci radovat. V Aténách je kvůli prestižnímu zápasu po téměř 30 letech zase vyprodaný stánek OAKA stadion pro 70 tisíc diváků. V řecké nominaci ani tentokrát nechybí záložník pražské Slavie Christos Zafeiris.

Premiéra na lavičce Albionu čeká trenéra Thomase Tuchela, tomu se ale z různých důvodů omluvilo hned osm hráčů, mimo jiné Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Phil Foden či Cole Palmer.

Lední hokej, NHL

Edmonton Oilers – Nashville Predators (03:00)

Sice ještě stále nevyhrál Stanley Cup, ale právem je považován za nejlepšího hokejistu současnosti. Connor McDavid má před sebou nyní jednu prestižní metu. Už jen jeden kanadský bod mu chybí k tomu, aby zaokrouhlil svá kariérní čísla v NHL na 1000 bodů.

Oilers doma hostí Nashville a je zřejmé, že budou chtít, aby jejich lídr dosáhl významné mety v domácí aréně. Naposledy zapsal McDavid v jednom utkání čtyři body. Také proti Predators se mu v roce 2024 daří, ve dvou utkáních, do kterých nastoupil, zaznamenal 5 kanadských bodů (2+3) a dá se očekávat, že nyní bude mít obrovskou podporu celého týmu.