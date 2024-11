Livesport Daily #389: Nálepku padoucha si nechci nechat vzít, říká Tomáš Chorý

Před rokem debutoval v národním týmu v klíčovém utkání proti Moldavsku o postup na Euro. Nyní je Tomáš Chorý (29) při absenci Patrika Schicka (28) reprezentačním útočníkem číslo jedna. Po letním přestupu do Slavie je navíc jedním z důležitých tahounů sešívaných a bezpochyby jednou z nejvýraznějších osobností Chance Ligy. Jak náročné byly týdny po přestupu do Slavie? Jak a čím si postupně buduje důvěru fanoušků v Edenu? A jaký je jeho postoj k simulování ve fotbale? To všechno jsme v dnešním vydání podcastu Livesport Daily probrali přímo s útočníkem Tomášem Chorým.

Když Češi potřebovali loni v listopadu proti Moldavsku bezpodmínečně uspět, povolal tehdejší kouč Jaroslav Šilhavý Tomáše Chorého a poslal ho do základní sestavy. Důrazný forvard se mu při výhře 3:0 odvděčil gólem a asistencí a od té doby je Chorý pravidelným účastníkem reprezentačních srazů, přičemž se například v říjnu postaral dvěma góly o důležitou výhru 2:0 proti Albánii. To všechno po turbulentním létě, kdy přestoupil do pražské Slavie, kde od začátku bojuje nejenom o post klíčového hráče, ale také o důvěru a přízeň fanoušků.

"Nějaký tlak a očekávání tam je od začátku. Byl to třaskavý přestup a sympatie fanoušků byly na začátku samozřejmě nulové. Nejsem ale žádný rozvraceč kabiny a jsem dost chytrý na to, abych věděl, jak tu šanci uchopit. Nálepku padoucha ligy si už nechci nechat vzít, takový jsem a asi to už bude pořád stejné, ale myslím si, že jsem se oprostil zbytečných faulů a nesbírám ani tolik žlutých karet. Přišel jsem do Slavie kvůli tomu, abych přinesl vítěznou mentalitu a vrátil klubu to, co mu poslední tři roky chybělo, což je titul," říká.

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Psychicky náročný začátek angažmá ve Slavii.

Pozici a atmosféru v národním týmu.

Pohled na simulování ve fotbale.

