Moc se mi to nelíbí, Anglie by měla být na prvním místě, kritizoval Kane po řadě omluvenek

Harry Kane (31) kritizoval spoluhráče z anglické reprezentace, kteří chybí pro klíčové utkání Ligy národů proti Řecku. Podle kanonýra Bayernu Mnichov využívají toho, že národní tým nemá stálého trenéra. Z původní nominace dočasného kouče Lee Carsleyho pro dvojzápas Albionu s Řeckem a Irskem vypadlo osm hráčů.

Na seznamu chybějících jsou Phil Foden a Jack Grealish z Manchesteru City, Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu, Cole Palmer z Chelsea a duo Bukayo Saka a Declan Rice z Arsenalu.

Před zápasem Anglie v Řecku – jedním z posledních utkání Carsleyho ve funkci – však kapitán Kane označil absence za ostudu a naznačil, že lednový termín nástupu nového trenéra Thomase Tuchela tomu může nahrávat. "Tento týden je to ostuda," řekl Kane. "Procházíme náročným obdobím sezony a možná toho někdo trochu využil. Jestli mám být upřímný, tak se mi to moc nelíbí. Anglie by měla být na prvním místě, ať se v klubu stane cokoliv," vyhlásil.

Kane také vyzdvihl práci bývalého trenéra Garetha Southgatea za to, že díky němu je hraní za Anglii radost, a zmínil své obavy, že se tahle pocta začala vytrácet. "Myslím, že Gareth vrátil radost hrát za Anglii. Na každém srazu byli hráči nadšení, že mohou přijet a nastoupit za Anglii," pronesl kanonýr.

"To je ta nejdůležitější věc. Anglie je na prvním místě, je přednější než klub. Je to nejvíc, čeho jako profesionální hráč můžete dosáhnout. Gareth si na tom zakládal a nebál se zakročit, pokud by se tomu někteří hráči začali vzdalovat," dodal Kane.

Anglie je ve skupině B2 druhá, tři body za vedoucím Řeckem, a potřebuje na Olympijském stadionu v Aténách vyhrát, aby měla šanci na přímý postup do Ligy A.