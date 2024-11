Flashback: Den, kdy Pelé dal svůj 1000. gól v kariéře. Brankář pak svlékl dres, aby gratuloval

Dne 19. listopadu 1969 byl slavný stadion Maracaná v Rio de Janeiru svědkem významného milníku světového fotbalu. Ano, je tomu přesně 55 let, co legendární Brazilec Pelé, jeden z nejlepších hráčů všech dob, vstřelil 1000. gól své kariéry. Zní až neuvěřitelně, že této mety dosáhl už ve svém 909. zápase ve věku 29 let.

Edson Arantes do Nascimento (1940-2022) – známý jako Pelé – je legendou fotbalové historie. S brazilskou reprezentací vyhrál třikrát mistrovství světa (1958, 1962, 1970) a byl vyhlášen nejlepším hráčem 20. století. Vyhrál obrovské množství týmových i individuálních trofejí a ocenění a vstřelil hromadu gólů.

Podle brazilských pramenů vstřelil Pelé svůj tisící gól v zápase svého Santosu proti Vasco da Gama z penalty. Po jeho zásahu se na hřiště nahrnuly davy fanoušků, aby byli ještě blíže velkému okamžiku fotbalové historie. Je důležité zmínit, že valná většina z 80 tisíc těchto fanoušků, byli samozřejmě příznivci domácího Vasco da Gama, týmu z Ria de Janeira, kde se zápas hrál.

Pelého ale oslavovali i hráči soupeře. Brankář týmu Vasco da Gama si po vstřelení Pelého branky svlékl dres aby odhalil gratulaci, kterou měl napsanou na tričku.

Brazilec vstřelil drtivou většinu svých gólů v dresu Santosu, který sídlí v Sao Paulu. Později dával góly i v USA, kde hrál za New York Cosmos, a samozřejmě hodně pálil i za brazilskou reprezentaci.

Dlouhou dobu byl nejlepším brazilským střelcem všech dob. V 92 zápasech vstřelil 77 gólů (což je 0,84 gólu na zápas). V roce 2023 však byl jeho rekord vyrovnán a následně překonán Neymarem (ten má v současnosti na kontě 79 gólů ve 128 zápasech, což je 0,62 gólu na zápas).

Nejlepší střelec všech dob?

Pelé se zastavil na čísle 1281 gólů (v 1363 zápasech). To je číslo, které uznává organizace FIFA. Problematické ale je, že zahrnuje i časté přátelské a neoficiální zápasy, které byly v minulých dobách běžnou součástí fotbalu. I proto je dnes nemožné porovnat, kdo je vlastně nejlepším střelcem všech dob.

Spoustu gólů nastřílel také Josef Bican. Ohledně Bicana, který na mezinárodní úrovni reprezentoval Československo a Rakousko, se statistiky liší ještě více. Podle výzkumu organizace RSSSF (Rec. Sport Soccer Statistics Foundation), kterou německý časopis Der Spiegel označil za "Wikipedii fotbalových statistik", vstřelil Bican přes 950 gólů (v 624 zápasech). Jiný zdroj ale uvádí, že vstřelil dokonce 1813 gólů (v 1089 utkáních).

U Pelého, stejně jako u Bicana, je problém jednak v tom, jaké zápasy lze vlastně oficiálně brát v úvahu. A dalším negativním faktorem je nespolehlivostí statistik. Oba byli bezpochyby skvělými střelci, ale pokud bereme v úvahu opravdu jen oficiálně zaznamenané zápasy, jsou nejlepšími střelci fotbalové historie Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Znovu je ale třeba zdůraznit, že v případech Pelého i Bicana jsou nastavené parametry ve specifikaci oficiálních a neoficiálních zápasů velmi nejasné.

Podle IFFHS (Mezinárodní federace fotbalové historie a statistik) má v současnosti Ronaldo na kontě 910 gólů (v 1245 zápasech) a druhý Messi 850 gólů (v 1082 utkáních). Na třetím místě je pak Pelé (762 gólů), na čtvrtém Romario (756), na pátém Ferenc Puskás (725) a na šestém Bican (722).

Nejrychlejší kanonýři stovkaři

Zajímavé je, že 19. listopad byl osudným datem i pro jiného výjimečného fotbalového střelce. Devět let před Pelého slavným dnem vstřelil v roce 1960 Jimmy Greaves hattrick za Chelsea při výhře 6:3 nad Manchesterem City a dosáhl svého stého ligového gólu. Tehdy mu bylo pouhých 20 let a 290 dní a stal se nejmladším hráčem, který kdy v Anglii vstřelil 100 branek v nejvyšší soutěži.

Je jen málo fotbalistů, kteří dosáhli stovky gólů rychleji než Greaves – ale i v tomto případě je problém se statistickými údaji. Jedním z nich je jistě právě Pelé. Legendární Brazilec vstřelil svůj stý gól za Santos už ve svém 81. zápase, když mu bylo 18 let a 13 dnů – psal se 5. listopad roku 1958.

Dalším hráčem, který velmi rychle dosáhl stogólové hranice, a to dokonce v dresu stejného klubu a stejného národního týmu, Santosu a Brazílie, byl již zmíněný Neymar, který vstřelil svůj stý gól přesně v den svých 20. narozenin (5. února 2012).

A jak je na tom s milníkem 100 gólů Erling Haaland, největší střelecký talent současnosti? I on to zvládl velmi rychle. Svůj stý gól vstřelil ještě v době, kdy hrál za Borussii Dortmund, ve věku 20 let a 228 dní.