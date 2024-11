Neymar má nakročeno k návratu do vlasti, přiblížil se podpisu v mateřském Santosu

Po nevydařeném působení v Al Hilalu, kde je opakovaně sužován zdravotními problémy, by se Neymar (32) mohl vrátit do Santosu. Podle respektovaného novináře Cesara Luise Merla se brazilský technik na přesunu do mateřského klubu již dohodl.

Bývalý útočník PSG a Barcelony má se saúdskoarabským týmem smlouvu do června 2025, Al Hilal však pracuje na předčasném ukončení kontraktu, aby se Neymar mohl vrátit do Santosu. Oficiální potvrzení návratu hvězdného odchovance je plánované po zajištění titulu v Serii B, což může nastat již v případě nedělního vítězství nad Clube de Regatas Brasil (CRB).

Neymar debutoval za Santos v roce 2009, okamžitě na sebe upozornil a hned ve druhém utkání skóroval. Bíločerný dres oblékl do 176 zápasů, v nichž si připsal 101 gólů.

V roce 2013 přestoupil za 88,8 milionu eur do Barcelony. Tam vytvořil obávaný útok "MSN" s Lionelem Messim a Luisem Suárezem, který dovedl katalánské mužstvo k zisku dvou ligových titulů, triumfu v Lize mistrů a řadě dalších trofejí.

Následoval přesun do PSG a v létě 2023 přestup do Saúdské Arábie. V Al Hilalu si Brazilec za dvě sezony připsal pouhých sedm startů, protože ho po většinu angažmá brzdil přetržený přední zkřížený vaz v koleni.