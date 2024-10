Florbalový týden: Spanilá jízda Boleslavi, suverénní české ženy i první body Kanonýrů

Adam Delong (číslo 72) nastřílel do sítě Zugu United hattrick a pomohl Mladé Boleslavi k postupu do semifinále Poháru mistrů.

Tři české týmy prošly do semifinále florbalového Poháru mistrů. Neuspěl přitom ten nejfavorizovanější z nich – Tatran, který evropskou trofej obhajoval. Střešovické svým výkonem zastoupila Mladá Boleslav, jež si řekla o pozornost triumfem 10:2. Středočeši navíc deklasovali hvězdami nabitý Zug United na jeho hřišti.

Výsledek vypadá přesvědčivě, Mladá Boleslav udržela na uzdě formaci tvořenou švédskými a finskými mistry světa a nasázela švýcarským šampionům potupnou desítku. Takovou dominanci čekal málokdo. "Věděli jsme, jaké hráče má Zug na soupisce, ale věřili jsme, že celkově je náš tým silnější. Myslím, že se to ukázalo. Náš postup je zasloužený," říkal po triumfu Jiří Besta, který na konci druhé třetiny navýšil skóre na stranu českého týmu 5:2 a 6:2.

V závěrečném dějství kontrolovali Středočeši i díky hattricku Adama Delonga náskok a dva dny po návratu ze Švýcarska se také dozvěděli jméno dalšího soupeře. O postup do finále se střetnou s finským Nokianem, což těší zejména jejich trenéra Joonase Naavu.

"Do Finska se vždy vracím rád, takže jeden výlet navíc je moc fajn. A zároveň pro nás bude příjemné přivítat finského soupeře. Co se týče Nokianu, je to možná ten nejtěžší soupeř, na kterého jsme mohli narazit. F-Liigu začal velmi dobře, zatím neprohrál, i když čelil především soupeřům ze špičky tabulky," řekl finský kouč Mladé Boleslavi.

Logický konec Tatranu

Střešovický tým možná měl v odvetě s Wilerem trochu smůly. Soupeře přestřílel a v poslední minutě si vytvořil výjimečnou šanci pro rozhodující gól. Nico Salo ale zastoupil brankáře Fluryho a zblokoval Havlasovu střelu, která směřovala do poloodkryté branky. Hned z protiútoku pak vystřelil soupeři postup Jan Bürki. Krátce předtím se ke vší smůle domácích zranil Marek Beneš, hlavní opora českého mistra.

Nutno říct, že konec Tatranu ve dvojutkání s Wilerem (5:5 a 3:4) je přirozený. Střešovičtí nebyli na začátku sezony v takové formě jako loni. Několik opor oproti minulému ročníku odešlo a zabudovat nové tváře ještě bude nějaký čas trvat.

Pohár mistrů: Tatran – Wiler 3:4 Český florbal

Ženy na 100 procent

Sílu naopak ukázaly ženské celky Vítkovic a Chodova. Oba mistrně zvládly zápasy se švýcarskými týmy a shodně postoupily bez ztráty jediného bodu. Chodov ve dvojzápase porazil Kloten 8:5 a 2:1, Vítkovice přehrály Zug United 5:4 a 6:4.

"Nebylo úplně jednoduché nastoupit do prvních ostrých zápasů v sezoně zrovna proti Zugu. Nehrály jsme žádnou těžkou přípravu, nebyly jsme na Czech Open, první extraligové kolo jsme vynechaly kvůli záplavám a tak jsme do toho musely jít po hlavě. Ale postupně jsme se staly lepším týmem a věřím, že na to navážeme," glosovala vítkovický úspěch předsezonní posila Vendula Beránková.

Florbalistky Vítkovic slaví postup do semifinále Poháru mistrů Florbal Vítkovice / Pavel Netolička

Los semifinále postavil oba české celky před švédské rivaly. Chodov se střetne s göteborským Pixbem, Vítkovice čeká souboj s nejlepším týmem posledních let. Vyrazí totiž do Umeå, kde má sídlo Team Thorengruppen.

První body pro nováčka

Prvních superligových bodů se po dlouhých sedmi letech dočkalo Kladno, které v souboji nováčků doma přetlačilo brněnské Buldoky 7:5. Klíčový podíl na triumfu Kanonýrů měl díky dvěma brankám a další asistenci Matěj Stůj. "Vlastně mi asi svědčí, že jsem se přesunul z obrany na pozici centra, můžu prodat tah na branku. Už loni v play off jsem tam občas naskočil a teď jsem tenhle post hrál od začátku," řekl kladenský univerzál, který si drží bilanci dvou bodů na zápas (3+3).

Livesport Superliga: Kladno – Brno 7:5 Český florbal

Reklamou na florbal byl pak duel neporažených týmů Pardubic a Liberce. BA Sokoli prováhali začátek zápasu, ze stavu 0:2 však otočili na 7:3. Zdálo, že mají zápas pod kontrolou, pak ale přišel liberecký hurikán. Severočeši stihli těsně před koncem v power play vyrovant na 8:8 a nakonec zápas otočili v prodloužení.

"Udělali jsme pár změn v sestavě a ceníme si toho, co kluci předvedli v poslední třetině. Takhle mladý tým si poradil s takovým deficitem. Kluci zaslouží velkou poklonu od nás trenérů," vyprávěl liberecký asistent kouče Matěj Klucho. Vojtěch Wiener zapsal včetně vítězné branky hattrick a dvě nahrávky, suverénně vede kanadské bodování celé soutěže (4+8) a řekl si o pozvánku do širšího kádru reprezentace.

Livesport Superliga: Pardubice – Liberec 8:9p Český florbal

Československé góly

Nové angažmá svědčí prvnímu slovenskému florbalistovi ve švédské SSL Michalu Dudovičovi. Výjimečný střelec se rychle prosazuje v nabitém kádru Vaxjö Vipers a v posledním utkání proti Pixbu měl výrazný podíl na dramatické koncovce. Právě jeho dva góly dostaly Växjö zpět do zápasu, nakonec však domácí padli 7:8. Nádherný gól dal i Josef Rýpar z Linköpingu, jeho dělovka z poloviny hřiště otevřela skóre zápasu na hřišti Nykvarnu, který Crusaders vyhráli 7:5.

Ve finské lize se EräViikingit otřepal z nepříjemného úvodu sezony a díky dvěma po sobě jdoucím výhrám (5:4 nad Oulu a 5:4 nad FBC Turku) se posunul do středu tabulky. Výraznou měrou se o to zasloužili čeští reprezentanti Šimon Stránský (1+3) a Matěj Pěnička (2+0)

Na co se těšit

Šlágrem víkendu v české Livesport Superlize bude střet Mladé Boleslavi s Vítkovicemi. Rytíři v nové sezoně ještě nevyhráli a nyní míří na hřiště týmu, který se směle měří s evropskými giganty.

Těžkou práci bude mít i Sparta, která vyráží na do České Lípy. Proti svému bývalému týmu povede Severočechy z pozice trenéra Milan Garčar, v modrobílých barvách Lípy působí i někdejší opora Pražanů Radim Křenek. Oba týmy mají na kontě dvě vítězství.

Ve Švédsku se v nové sezoně neporažený Linköping střetne s věčně ambiciozním Falunem. Duel, ve kterém budou v akci i dva spoluhráči z národního výběru Josef Rýpar a Matěj Jendrišák, vysílá Nova Sport.