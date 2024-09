Florbalový týden: Švýcarsko poznalo českou sílu, nejlepším střelcem je Mádlo a Forman pálí

České florbalové týmy skočily do nové sezony na evropské scéně ve velkém stylu. Ve čtyřech soubojích se švýcarskými rivaly ani jednou neutrpěly porážku, a tak mají boje v Poháru mistrů před odvetným víkendem náramně rozehrané. Domácí Livesport Superliga má nečekané lídry a na severu Evropy padaly české góly.

Střešovický Tatran začal cestu za obhajobou v Poháru mistrů ve švýcarském Grossmattu. Zářil zejména Jonáš Kreysa, který i na evropské scéně dokázal vystřihnout efektní finesu a stejně jako v minulé sezoně dokázal do sítě Wileru skórovat. Střešovičtí téměř celou dobu zápasu vedli, nakonec však byli rádi za remízu 5:5. I ta jim nicméně dává dobré vyhlídky do odvety.

Champions Cup 2025: Wiler – Tatran 5:5 Český florbal / IFF

Boleslav vygumovala hvězdy

Velkou slávu si užila Mladá Boleslav. Středočeši doma přivítali Zug United a hvězdami nabitý tým soupeře doslova vymazali. "Uvědomovali jsme si, kdo proti nám stojí. Byli jsme dobří v defenzivě, měli jsme hodně šancí, bylo to o naší efektivitě. V tom můžeme být lepší," glosoval zápas brankář Lukáš Bauer.

Švýcarští mistři, jejichž tým je vyztužen triem Švédů (Albin Sjögren, Robin Nilsberth, Tobias Gustafsson) a dvěma Finy (Sami Johansson a Mikko Kailiala) dokázal za celý zápas vyprodukovat jen 12 střel na branku a tak nebylo divu, že se z vítězství 3:1 radoval po gólech Patrika Suchánka, Filipa Zakonova a Joakima Lunda domácí tým. "Dobře jsme k zápasu přistoupili a také jsme dodržovali náš plán. Jsme v poločase, máme určitou výhodu před druhým duelem a na něj se teď budeme soustředit," dodal trenér Mladé Boleslavi Joonas Naava.

Champions Cup 2025: Mladá Boleslav – Zug 3:1 Český florbal / IFF

Česká ženská síla

Výborně rozehrály evropské čtvrtfinále i ženy Chodova a Vítkovic. Pražanky doma dokázaly přestřílet Kloten 8:5 i díky Lucii Baldreichové, která zkompletovala hattrick už ve 14. minutě zápasu. Klíčové góly však Chodov vstřelil až na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy Markéta Prontekerová a Kateřina Kovaříková dokázaly svému týmu dát dvoubrankový náskok.

Vítkovice v Zugu dlouho prohrávaly, v průběhu poslední třetiny se ale dokázaly v rychlém sledu trefit nové posily Vendula Beránková s Veronikou Rybičkovou a ze stavu 2:3 bylo během necelých tří minut vedení 5:3. Za domácí tým ještě dokázala snížit legionářka Martina Řepková. Ostravský celek však ví, že když doma v odvetě neprohraje, postoupí mezi čtyři nejlepší týmy Evropy. A stejně mohou počítat i ženy Chodova.

Liberec v čele

Zatímco ženy Vítkovic měly po víkendu velmi dobrou náladu, mužský tým zaznamenal malou blamáž. Favorizované Rytíře čekala premiéra sezony na hřišti Vinohrad, kde však na nadšeně bojující domácí Sokoly nestačili. SKV bylo blízko tří bodů, aspoň prodloužení vystřelil hostům jen 52 sekund před koncem Lukáš Fukala.

Livesport superliga: SKV – Vítkovice 7:6p Český florbal

"Asi jsme mohli brát i tři body, chtělo to ubránit jejich power-play, ale jinak je to vítězství rozhodně dobré pro morálku do dalších zápasů," těšilo střelce dvou branek Antonína Pražáka. Mužem zápasu se stal nakonec Pavel Hájek, který ke dvěma asistencím přidal v nastaveném čase vítěznou branku na 7:6.

Jakuba Mádla (15) obrana Karlových Varů neuhlídala, dal jí tři góly. Flickr Florbal Vary / atelier Chromcovi

Ligová tabulka má nezvyklou podobu. Pořadí vede Liberec, který deklasoval Karlovy Vary na jejich hřišti 9:3. Křídelník Jakub Mádlo se pak díky hattricku usadil v čele pořadí střelců. Bez ztráty bodu jsou i Bohemians, Pardubice a Sparta, jež přehrála v atraktivním utkání Ostravu 7:6. Hostům nepomohl ani hattrick Fina Tuomase Markkuly.

České góly na severu

Na start švédské SSL se čekalo až do uplynulého víkendu, mistrovská Storvreta a Kalmarsund už stihly odehrát rovnou dva zápasy. Právě v úterním vzájemném souboji těchto týmů se představili na hřišti tři čeští reprezentanti, a i když se z gólu radoval jen Filip Forman, nakonec slavila domácí Storvreta. Vítězný gól připravil svou asistencí Sakariusi Ulrikssonovi zadák Ondřej Němeček.

Už v prvním kole dokázali skórovat Martin Čermák z Jönköpingu a Jakub Kopecký z Helsingborgu, pro oba to byla v prestižní soutěži premiérová trefa. Mezi střelce se o víkendu zapsali i úterní rivalové Ondřej Němeček a Filip Forman, ten tak drží bilanci co zápas, to gól.

Odpověď na úvodní debakl se podařil ve finské F-liize EräViikingitu, druhý zápas už dopadl vítězně. Na triumfu 5:4 nad Oulu se podíleli svými góly Matěj Pěnička i Matěj Stránský, druhý jmenovaný navíc přidal dvě nahrávky.

Na co se těšit

V Livesport Superlize dojde o víkendu ke střetu dvou nováčků. Kladno a Bulldogs Brno se dlouhá léta potkávaly ve druhé nejvyšší soutěži a loni spolu také hrály play off o postup. Jejich poslední superligový duel se datuje do roku 2017. V nejvyšší mužské lize se střetnou i dva neporažené týmy: Pardubice doma přivítají Liberec.

Odvety evropských pohárových čtvrtfinále začnou už pátečním duelem Tatranu s Wilerem. Ve stejný den se ženy Chodova představí v Klotenu. Mladá Boleslav se pokusí dokonat dílo v sobotu na hřišti Zugu, ženy Vítkovic pak přivítají soupeřky ze stejného švýcarského města v neděli.