Florbalový týden: Trable Tatranu, kritika v Boleslavi, červení andělé i debakl v pátek třináctého

Florbalová sezona začala naplno i pro české týmy a zejména Tatran a Mladá Boleslav dostaly před důležitým víkendem podstatnou zpětnou vazbu. Střešovice vyvezly superligu za české hranice, v německé Saské Kamenici však zaslouženě prohrály s Bohemians. Těžký start měla i Mladá Boleslav, která až v závěru otočila výsledek zápasu s podceňovaným Chodovem.

Byla to parádní myšlenka, jenže na hřišti to českému mistrovskému týmu nevyšlo. Saská Kamenice, čtvrtmilionové německé městečko zhruba 50 kilometrů za Chomutovem, si užila malý svátek. Díky víc než osmi stovkám diváků byla v hale parádní atmosféra, ze zisku tří bodů se i díky hattricku Jakuba Buršíka radovali Bohemians. "Byli jsme outsideři, ale odmakali jsme to a zvládli perfektně. Tatran asi ještě nebyl na začátku sezony úplně v topu," nepřeceňoval triumf 6:3 Michal Jedlička, trenér vítězů.

Livesport superliga: Tatran – Bohemians 3:6 Český florbal

Treble střídají trable

Střešovice se rozhodně trápily, už v první třetině přišly o hlavní oporu Marka Beneše, který si přivodil výron kotníku a slabší zápas si vybral i jindy výjimečný gólman Tomáš Jurco. Klíčové momenty pak přišly v průběhu třetí třetiny. "Když nám Bohemka odskočila, neměli jsme energii reagovat," připustil útočník Tatranu Matěj Havlas.

Pražany, kteří ještě ve středu musejí odehrát zápas s nováčkem z Brna, však zajímá úplně jiná soutěž. V neděli vstoupí na hřišti švýcarského Wileru do nového ročníku Poháru mistrů, v němž obhajují loňské vítězství. V porovnání s minulou sezonou se jejich tým ovšem poněkud rozpadl. Po vítězném treble tak nyní přicházejí trable.

Marek Beneš (35) zápas s Bohemians kvůli zranění nedohrál Matyáš Klápa / tatranflorbal.cz

Střešovičtí musejí věřit, že se do víkendu stihne dát do pořádku zmíněný Beneš. Také však budou muset vyřešit složení dalších dvou formací. Citelně bude chybět Martin Šindelář, který byl tmelem druhé lajny a také důležitým prvkem přesilovky. Jenže od léta už působí ve švýcarském Alligator Malans. Trenér Milan Fridrich také musí do sestavy zabudovat několik noviců. Správnou roli v týmu zatím hledá střelec Petr Majer, čas budou potřebovat i Radek Hanák a Patrik Šebek.

Boleslav čeká od Fina víc

Generálka na Pohár mistrů vyšla o něco lépe Mladé Boleslavi, která doma přehrála Chodov 6:4. Pražané nicméně zaslouží kredit, navzdory velkým letním ztrátám znovu postavili konkurenceschopný tým a ještě osm minut před koncem na hřišti favorita vedli. Překvapili i tím, že do superligy vrátili po šesti letech pauzy bývalého hráče Bohemians Vojtěcha Bagina.

Livesport superliga: Mladá Boleslav – Chodov 6:4 Český florbal

Mladá Boleslav, která před utkáním poděkovala za kariéru bývalému kapitánovi Janu Natovovi, šetřila zadáka Adama Hemerku. Finský trenér Joonas Naava se pak nebál zkritizovat svého svěřence a krajana Joakima Lunda. "Umí hrát daleko lépe, má obrovský potenciál a dnes to nebylo dobré. Jinak si myslím, že to byl takový typický první zápas sezony. Trochu zbrklý, se spoustou chyb. Ale jsem rád, že jsme vyhráli, protože to byl náš cíl," sdělil kouč Mladé Boleslavi.

Červení andělé uspěli

A ještě jeden superligový pohled. Pardubice sice z nejvyšší soutěže na jaře sestoupily, díky spojení s pražskými Black Angels se však bude hrát nejvyšší soutěž na východě Čech i nadále. Do červena vybarvení "bleci" pak prožili premiéru v hokejové aréně a vyšla jim náramně. Na úvodní zápas ligy přišlo 1537 diváků, většinou nadějí, které se účastnily tamniho mládežnického turnaje. Vítězství 6:3 nad Karlovými Vary sice vypadá jako povinnost, pro start nového projektu je ovšem rozhodně velmi důležité.

Livesport superliga: BA Pardubice – Karlovy Vary 6:3 Český florbal

Debakl místo slávy

Na severu se rozeběhla F-liiga a velmi trpkou zkušenost z úvodního zápasu prožili hráči EräViikingitu. Jeden z nejhorších týmů soutěže se přes léto stěhoval do stařičké Moosahalli, kde měl v minulosti zázemí klub Tapanilan Erä. I sami hráči se podíleli na rekonstrukci prostor. Natíralo se, instalovala podlaha a světla na rampách. Jenže premiéra v novém dopadla ostudně.

Celek, kde působí celá česká kolonie, schytal od Happee debakl 0:11. Brankář Lukáš Kříž po devíti inkasovaných gólech střídal, Šimon Stránský sice trefil břevno, společně s Bohumilem Piskáčkem však umožnili svými vyloučeními soupeři skórovat a končili zápas s pěti, respektive čtyřmi mínusovými body za pobyt na hřišti při inkasované brance. Nespokojený musel být i manažer týmu Jan Pazdera. "Myslel jsem si, že jsme připraveni. A ukázalo se, že vůbec ne," bědoval trenér Miro Mäkelä. Hrálo v pátek třináctého...

Na co se těšit

O startu českých týmů v Poháru mistrů už řeč byla, a tak jen upřesnění termínů – ženy Chodova už v pátek přivítají v domácím prostředí v 18:30 Kloten-Dietlikon, mistryně z Vítkovic se představí na hřišti Zugu v neděli od 15:00.

Muži Mladé Boleslavi začnou vzájemný souboj s hvězdami nabitým švýcarským Zugem United v sobotu v 16:30, Střešovice nastoupí na hřišti Wileru v neděli večer v 18 hodin.

V české nejvyšší soutěži nejvíc láká nedělní střet Sparty s Ostravou, startuje však i švédská SSL a už v prvním kole se střetne Kalmarsund (s Filipem Formanem v sestavě) s Pixbem, které na jaře hrálo finále. Tento zápas přinese českému publiku stanice Nova Sport 1.