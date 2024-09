Obránci na křídle a mnoho otazníků. Florbalisté tři měsíce před obhajobou stříbra tápou

Česká florbalová reprezentace má za sebou předposlední herní přípravu na prosincové mistrovství světa. Ve švýcarském Winterthuru předvedla nejhorší turnaj pod trenérem Jaroslavem Berkou. Kdo přesvědčil, co se tři měsíce před startem šampionátu nepovedlo a kde má národní tým největší problém?

Česko porazilo i díky skvělé defenzivě (povolilo jen 13 střel na branku) a hattricku Adama Delonga Finsko 5:3, jinak ovšem jeho výkony příliš nenadchly. Tři měsíce před tím, než v Malmö nastoupí k obhajobě předloňského stříbra, má reprezentace víc otazníků než vyřešených úkolů. "Přes léto a na červnovém kempu jsme pracovali na celé řadě věcí a nyní vstupujeme do cílové rovinky. Jedeme do Švýcarska finalizovat přípravy na mistrovství světa," hlásil před turnajem trenér Jaroslav Berka.

Jenže tři utkání s tradičními rivaly ukázaly, že namísto krystalizace konečné podoby sestavy musel plány napsané na papíru roztrhat a zahodit do koše. Realizační tým bude muset znovu přemýšlet, jak poskládat tým pro šampionát a koho vůbec zařadit do konečné nominace.

Tomáš Jurco si řekl o post jedničky reprezentace. Český florbal / Matěj Pašek

Po několika letech vlády Lukáše Bauera má zřejmě český národní tým novou brankářskou jedničku. Tomáš Jurco odchytal první dva zápasy se Švédskem a Finskem a v obou inkasoval pouze tři góly. V utkání s Tre Kronor navíc vytáhl několik zázračných zákroků a dlouho držel svým výkonem tým ve hře.

Těsná prohra 2:3 se Švédy byla hlavně jeho zásluhou. Bauer měl smůlu, že Čechům utkání se Švýcarskem vůbec nevyšlo a několika individuálními chybami darovali soupeři snadné gólové situace. I vzhledem k nasazení gólmanů bylo zřejmé, že s Jurcem už se počítá jako s číslem jedna – a je to logická volba.

Zřejmě nejpalčivější problém? Jediným opravdovým ofenzivním snajprem z levé strany je Matěj Havlas, který na EFT odehrál svůj standard. Vstřelil dva góly a držel produktivitu elitní "střešovické" formace. Jenže dál už na tomto postu taková kvalita není. Spíš jen podiv, jak se realizační tým k obsazení této velmi problematické pozice postavil.

Josef Rýpar si po dlouhých letech zahrál na levém křídle. Český florbal / Matěj Pašek

V A-týmu alternovali na křídlech hráči, kteří na klubové úrovni nastupují v obraně: Josef Rýpar a Jiří Besta. Druhý jmenovaný dokonce hrál tento post přes ruku. Tenhle prvek samozřejmě může být variantou, v přípravě se však spíš mohla testovat připravenost klasických forvardů. Opravdová levá křídla zůstala doma nebo vyrazila na turnaj hráčů do 23 let do Bratislavy.

Petr Majer sice o víkendu nastoupil proti Lotyšsku nebo béčku Finska, proti těm nejlepším bekům šanci nedostal. Matěj Pěnička, který v uplynulé sezoně F-liigy nasázel 26 gólů, nebyl nominován vůbec, stejně jako nejlepší střelec české ligy Jaroslav Petrák. Ten dokonce nefiguroval ani v širším výběru.

Langer a Forman spolu?

Ještě na minulém mistrovství světa působil Filip Langer v centru elitní lajny s Matějem Havlasem a Markem Benešem. Jenže od té doby se událo několik podstatných věcí. Tatran fantasticky zabudoval do útoku Tomáše Hanáka a Langer ve švédské Storvretě promarodil půlku sezony. Reprezentačním trenérům se tak otevřela příležitost vyzkoušet souhru klenotů: Langera s jeho vrstevníkem Filipem Formanem.

Forman, jeden z nejkreativnějších českých florbalistů současnosti, totiž v národním týmu dlouhodobě hledá ideální spoluhráče do lajny. Experiment bohužel příliš nevyšel a vše podtrhl velmi špatný výkon z utkání se Švýcarskem (3:8).

Langer končil turnaj s bilancí vstřelených a inkasovaných gólů na cifře -3, Forman byl na hřišti ještě u jedné inkasované branky navíc. Přesto se stal druhým nejproduktivnějším hráčem týmu s jedním gólem a dvěma nahrávkami.

Sestřih duelu Švýcarsko – Česko. Český florbal

Oba Formanovy gólové pasy směřovaly na hráče, držící hůl vpravo dole – na Ondřeje Němečka a Patrika Suchánka. Podobně jako to fungovalo za jeho působení v Bohemians nebo jako to nyní vychází v Kalmarsundu, kde má na druhém mantinelu Victora Wettergrena.

Záměr spojit dva bývalé spoluhráče z týmu juniorských mistrů světa je zajímavý, Langer a Forman spolu o víkendu odehráli všechny tři zápasy a možná by souhra časem mohla klapat. Jen by do formace potřebovali trochu gólovější křídlo.

Hráči na hraně nepřesvědčili

Nejistoty jsou bohužel i na dalších postech. Nový rekordman v počtu reprezentačních startů Matěj Jendrišák (134 utkání) se znovu zhostil role mentora ve třetí formaci. Umí být platný i v přesilovce, otázkou ale zůstává, zda to v současnosti není málo. Na post centra se nabízí i podobně zkušený a kreativnější Milan Tomašík či mladík Šimon Stránský, který v minulé sezoně zářil v F-liize.

Matěj Jendrišák se stal novým rekordmanem české reprezentace. Český florbal / Matěj Pešek

Už poněkolikáté se trenéři snaží zabudovat do sestavy Marka Zouzala ze Sparty, nicméně opět bylo vidět, že subtilní technik má v obranných situacích velké rezervy. Další sparťan Mikuláš Krbec putoval sestavou a i pro něj se zřejmě hledá role. Přirozeněji vypadal na hřišti Milan Meliš.

Adam Hemerka odehrál jen jednu třetinu, šetřilo se i s nasazenim Marka Beneše. Kvality naopak potvrdil Patrik Suchánek a dle tahů v sestavě je zřejmé, že trenéři chtějí dát šanci Martinu Kisugitemu a Dominiku Benešovi. Gólově se dařilo Adamu Delongovi, který znovu ukázal dar řešit gólové situace.

Před prosincovým mistrovství světa se uskuteční ještě jeden přípravný turnaj, bude se konat na konci třetího říjnového týdne ve Finsku. Na něm už by se otazníky měly vyřešit.