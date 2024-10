Florbalový týden: Superfinálová odveta s otázkou. Je Boleslav lepší než Tatran? Ne, ukázal Jurco

Pondělní televizní zápas florbalové Livesport Superligy přinesl po šesti měsících znovu střet Střešovic a Mladé Boleslavi. Z vývoje posledních týdnů se zdálo, že Tatran začíná ztrácet dech. Když však přišla ta pravá chvíle, odpověděli jeho hráči rázně. I bez tří výrazných opor dokázali zdolat rivala jasně 6:2. Středočeši tak počítají v novém soutěžním ročníku už osm ztracených bodů.

Minulý boj o české zlato vyhrál Tatran nad Mladou Boleslaví v dubnovém superfinále po strhujícím průběhu 5:4 v prodloužení. Na další duel dvou zřejmě nejlepších českých týmů se čekalo přesně půl roku, a i když prognózy pro Střešovice nevypadaly nejlépe, nakonec tři body zůstaly v metropoli. Martin Kisugite stejně jako zraněný Marek Beneš sledovali zápas z tribuny, Jonáš Kreysa zase pykal za nesmyslný blikanec z utkání v Ostravě, kde viděl červenou kartu.

Tatran zpět ve formě

Absence trojice reprezentantů však znát nebyla. Naopak. Tatran věděl, že se nemůže spoléhat na své opory a pracovitým výkonem všech hráčů mírně favorizovanou Boleslav předčil. Přesto je nutné vyzdvihnout výkon střešovického gólmana Tomáše Jurca, který byl zřejmě rozdílovým hráčem celého zápasu. "Byla tam spousta chyb na obou stranách a my asi opravdu vděčíme Tomášovi, že nás přes ty těžké okamžiky přenesl," glosoval trenér vítězů Milan Fridrich.

Sestřih zápasu: Tatran – Mladá Boleslav 6:2 Český florbal

Druhým hrdinou se pak stal i díky hattricku Petr Majer. "Takhle kvalitních zápasů v lize moc nehrajeme a s koncem zápasu ještě tempo gradovalo. Zápas se nerozhodoval v jednom konkrétním momentu, byli jsme asi lepší v tom, že jsme dokázali zablokovat střely a dobře a včas proměňovat šance," těšilo předsezonní posilu Tatranu.

Boleslav jen na 47 %

Středočeši v dosavadních pěti ligových zápasech promrhali už osm bodů a jejich úspěšnost v domácí soutěži je pouhých 47 %. Všechny ztráty přišly se soupeři zvučných jmen, před Tatranem obrali Boleslav o body týmy Vítkovic a Sparty. Ambiciózní celek s takovou bilancí asi nepočítal.

Trenéra Joonase Naavu tak prohra se Střešovicemi mrzela dvojnásob. "Byl to zápas dvou vyrovnaných týmů, jenže Tatran byl prostě lepší, protože dokázal využít nabídnuté šance. Možná jsme mohli dát devět gólů, ale ze zápasu nemáme ani bod," litoval.

Mladá Boleslav před první reprezentační přestávkou figuruje až ve druhé polovině tabulky, na osmé příčce. Po pauze ji pak čeká rychlý sled zápasů s Kladnem, v Karlových Varech a poté už 3. listopadu domácí šlágr v semifinále Poháru mistrů s finským Nokianem.

Sparta chycená do pasti

V Livesport Superlize zůstává bez zisku bodu už jen jediný tým. Brněnští Buldoci doplácejí na těžký los a jejich trápení dokumentoval poslední zápas s Vítkovicemi (1:11). První vítězství naopak zapsaly Karlovy Vary, které doma udolaly Vinohrady 6:3.

Sestřih zápasu: Sparta – Chodov 3:5 Český florbal

Nejvíc však zaujal výkon Chodova na hřišti Sparty. Tým z pražského Jižního Města šel do derby také bez bodu, nakonec na hřišti favorita vyhrál relativně přesvědčivě 5:3. "Změnili jsme pár věcí, možná jsme Spartu překvapili tím, že jsme hráli 2-2-1. Nakonec i díky tomu, že jsme do zápasu dobře vstoupili, jsme zaslouženě vyhráli," glosoval zápas chodovský Mikuláš Komárek, který se podílel na třech gólech (2+1) vítězů.

Naopak trenér Sparty Marek Vojta mluvil velmi kriticky. "Byla to past, Chodov sice byl do zápasu s námi bez bodu, to však způsobily i nějaké absence. A my podali velmi slabý výkon v intenzitě i v pohybu. Takhle nemůžeme hrát proti nikomu…"

Dva české vítězné góly v SSL

Ve švédské SSL se pomalu nadechuje k lepším výsledkům Kalmarsund. Ve víkendovém utkání na hřišti Nykvarnu to sice dlouho bylo velké drama, o těsném vítězství hostů 4:3 pak rozhodl svou trefou Filip Forman.

Vítěznou branku zapsal i Filip Langer v dresu Storvrety a ještě se dalšími dvěma nahrávkami podílel na triumfu Orlů nad nováčkem z Warbergu v poměru 7:1. Výsledek pečetil už svým pátým gólem v sezoně zadák Ondřej Němeček. V čele tabulky zůstává zatím stoprocentní Pixbo.

Na co se těšit

Další víkend se odehraje ve znamení Euro Floorball Tour mužů, kterou hostí Finsko. Na střet české reprezentace s domácím výběrem Suomi dojde už v pátek ve 17:30 v Turku.

V plném proudu jsou ženské ligy. Ve švédské SSL se v sobotu potká první a druhý tým tabulky, odveta jarního finále Pixbo – Thorengruppen (jenž bude soupeřem Vítkovic v semifinále Poháru mistryň) začíná ve 14 hodin. A v domácí ČEZ extralize míří sebevědomý celek Bulldogs Brno na hřiště FBC Ostrava. Tento zápas vysílá Sporty TV.