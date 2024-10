Florbalový týden: Čtyři góly za tři minuty, Wienerovo čarování i Němečkův hattrick

Nejvyšší česká florbalová soutěž má nečekaného lídra. V čele Livesport Superligy se usadili Bohemians, kteří jako jediní zvládli odehrát pět kol bez ztráty bodu. Přímý souboj o první místo pak "klokani" vyhráli v dnešním zápase pro školáky na hřišti Liberce. Poprvé zabraly i Vítkovice. Jak to bude dál? V ligových kláních se začíná projevovat únava týmů, které mají hráče v reprezentaci a nastoupily v evropských pohárech. Trpí hlavně Mladá Boleslav...

Pod Ještědem úřadoval ve zmíněném utkání pro školy mezi prvním a druhým týmem tabulky Jakub Buršík, který stihl nastřílet čtyři góly během tří minut a 22 sekund. Kanonýra zelenobílých podpořili svými trefami i Ondřej Kawulok a Jaroslav Petrák. Ofenziva Pražanů vyprodukovala 30 střel na branku, i proto inkasoval Liberec 11krát. Gólman Vojtěch Dufek, který v sezoně zaklekl poprvé mezi tyčky, prohře svého týmu v poměru 5:11 nezabránil.

Nebýt v "repre" je výhoda?

Jízda Bohemians je působivá, tým už v prvním kole vyřídil úřadující mistry z Tatranu, pak si pohrál s Kladnem i Karlovými Vary a ve dvou minulých duelech předčil do té chvíle neporažené Pardubice a Liberec. "Opravdu každý zápas jsme hráli slušně. S Libercem bylo znát, že má kvalitu jen v úzkém počtu hráčů. Daří se nám, máme formu. Také však máme výhodu oproti Tatranu a Boleslavi. Jejich hráči jsou přetíženi vzhledem k náročnému programu zápasů, kdy hrají i evropské poháry a za reprezentaci. I nás tenhle těžký program loni semlel," řekl pro Livesport Zprávy trenér Bohemians Michal Jedlička.

Sestřih zápasu: Liberec – Bohemians 5:11 Český florbal

Na rozdíl od konkurence pozvánku do národního týmu ani jeden hráč jeho celku nedostal. To ale Jedličku příliš netrápí. "Reprezentace je dlouhodobá práce. A my máme teď asi trochu výhodu, že se můžeme soustředit jen na ligu. Ale jinak mě mrzí, že se v ní příliš nepíská a hra trpí," postěžoval si kouč směrem k arbitrům. Ve středečním zápase také musel zaskočit nezkušený sudí Tadeáš Sidenberg, neboť jeden z původně nominovaných rozhodčích zápas kvůli časnému začátku nestihl.

Wiener hráčem měsíce

I tak se však tleskalo i domácím. Liberecký playmaker Vojtěch Wiener byl v týdnu vyhlášen nejlepším hráčem září a svou výjimečnou formu potvrdil dvěma góly a dvěma nahrávkámi. Zároveň si upevnil vedení v tabulce produktivity a jeho bilance po pěti odehraných zápasech čítá sedm branek a 14 nahrávek, tedy průměr přes čtyři body na zápas!

Unikátní bekhend v podání libereckého Vojtěcha Wienera Český florbal

Nejde ovšem jen o počty bodů. Wiener v posledním utkání předvedl opravdu unikátní gólové zakončení tahaným bekhendem. Nebyla to první taková branka v této ligové sezoně, podobně skóroval i střešovický Jakub Boček.

Vítkovická vzpoura

Tým Vítkovic na úvod sezony tápal a příliš mu nepomohlo, že musel všechny tři úvodní utkání hrát na hřištích soupeřů. Když ale Rytíři přijeli do Mladé Boleslavi, favorizovaného soupeře překvapili. Ačkoliv byly zkušenosti na straně Středočechů, tři body i díky skvělému představení dvojice Adam Palčinský, Adam Zúbek odjely v autobuse s hosty do Ostravy. "Chybí nám drajv, prosazujeme se poslední dobou velmi těžce," připustil mladoboleslavský lídr Milan Tomašík.

Sestřih zápasu: Mladá Boleslav – Vítkovice 5:6 Český florbal

Středočeši sice vedli skoro dvě třetiny zápasu, nicméně rozhodly slepené góly hostů na přelomu druhé a třetí třetiny. "V minulých zápasech to bylo naopak a při vedení jsme trochu usnuli. Teď nás ta ztráta spíš povzbudila, makali jsme od obrany, vepředu dávali góly a i já jsem něco pochytal," těšilo gólmana Vítkovice Denise Jasioka, který v brankářském minisouboji porazil reprezentačního gólmana Lukáše Bauera a vychytal výhru 6:5.

Němeček nastřílel hattrick

Fantastickou formu má český zadák Storvrety Ondřej Němeček, který v minulém kole švédské SSL zapsal hattrick na hřišti AIK Stockholm (9:1). Jeho tým zatím v sezoně neprohrál a začalo se dařit i druhému z Čechů Filipu Langerovi. Ten dal ve zmíněném utkání dvě branky a poté v nájezdech rozhodl i pohárové klání Storvrety s Mullsjö. Celek z Uppsaly díky tomu postoupil do semifinále.

Daří se i Linköpingu, jejž svými výkony táhnou další dva Češi Josef Rýpar a Matěj Jendrišák. Za zmínku stojí domácí vítězství Crusaders nad Falunem (7:5). Právě Rýpar proměněným nájezdem otevřel skóre a jeho tým vévodí bez ztráty jediného bodu celé SSL.

Na co se těšit

V neděli se pokusí florbalisté Chodova získat po čtyřech po sobě jdoucích prohrách první body, čeká je pražské derby na hřišti Sparty. Ve Švédsku se také chystá derby – v souboji mezi Jönköpingem a Mullsjö se pokusí Filip Smutný poprvé po svém přestupu na sever skórovat.

Hlavní tahák příštích dnů je však na programu až v pondělí. To se poprvé od jarního superfinále střetne Tatran s Mladou Boleslaví.