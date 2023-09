Florbalová senzace v Ústí nad Labem. Ženská reprezentace poprvé v historii přehrála Švédsko

České florbalistky poprvé v historii porazily Švédsko a díky vítězství 4:3 po samostatných nájezdech obsadily na domácím turnaji Euro Floorball Tour v Ústí nad Labem druhé místo. Skončily o bod za Finskem a díky lepšímu vzájemnému zápasu předčily úřadující mistryně světa. V rozstřelu rozhodla o první výhře nad Švédkami v 38. vzájemném utkání Denisa Ratajová (28).

Z dosavadních 37 zápasů český tým až do dnešní historické výhry prohrál pětatřicetkrát v běžné hrací době. Jen v říjnu 2008 uhrál remízu 3:3 a o 11 let později prohrál 5:6 až po nájezdech. V obou případech to bylo na EFT v Praze.

V brance dostala poprvé příležitost osmnáctiletá debutantka Monika Šolleová, k výhře přispěla 21 zákroky a chytila tři nájezdy. Švédky vedly 1:0 a 3:1, ale Ratajová a Karolína Suchá vynutily rozstřel. V něm se prosadila v první i čtvrté sérii Ratajová, za Švédsko skórovala jen Öhgrenová.

"Je to premiéra, jakou si přeje asi každý, a já jsem moc ráda, že to dopadlo takhle. Upřímně jsem se na tenhle zápas připravovala docela dlouho. S trenérem brankářů jsme hodně pracovali na videu a mně v zápase přišlo, že to všechno sedí. To, že hrály přesně to, na co jsem se připravovala skrz videa, mi tedy obrovsky pomohlo," řekla webu Českého florbalu Šolleová, která zvládla skvěle i nájezdy.

"Tady spíš hrála velkou roli ta chuť vrátit Švédkám porážku z juniorského mistrovství světa, kde nás porazily ve finále právě na nájezdy," doplnila Šolleová, která musela strávit porážku se Švédkami v rozstřelu v září loňského roku v Katovicích.

"Je to fantastické a historické vítězství. Moc krásně se to poslouchá, protože jsme na to čekaly hrozně dlouho a ty statistiky byly strašlivé. Já jsem hrozně šťastná, že se to povedlo," prohlásila kapitánka Eliška Krupnová. "Myslím si, že celý zápas byl od prvního střídání až do samého konce hrozně náročný. Byly tam lepší i horší pasáže, ale celý tým ohromně dřel, padal do střel a nechaly jsme tam všechno, což se nám vrátilo výhrou. Takže jsem na tým hrozně hrdá a těším se s ním na další zápasy."

Krupnová věří, že podobný zápas týmu zvedne sebevědomí v další přípravě na prosincové mistrovství světa v Singapuru. "Pevně věřím tomu, že na tohle ani jedna z hráček nezapomene. Švédky jsou sice dobré, ale jsou porazitelné a my se jim můžeme kdykoliv rovnat a vyhrát nad nimi. Čeká nás mistrovství světa, kde ty zápasy budou ještě těžší, a my si tedy rozhodně musíme vzít hlavně to sebevědomí," konstatovala Krupnová.

Češky si užily skvělou atmosféru ve Sportcentru Sluneta před 627 diváky. "My jsme se na hřišti vůbec neslyšely, jak nás diváci podporovali a hnali dál. Fanouškům chci moc poděkovat, sešlo se jich tady opravdu hodně a o to cennější náš výkon je," dodala Krupnová.