Florbalisté na závěr turnaje v Lotyšsku padli se Švýcarskem 5:6, přesto slaví prvenství

Čeští florbalisté prohráli v závěrečném utkání na turnaji v Lotyšsku se Švýcarskem 5:6. V čase 59:22 rozhodl svou druhou brakou v utkání Manuel Maurer (30). Útočník Filip Forman (21) si připsal gól a dvě asistence. Svěřenci trenéra Jaroslava Berky i přes porážku turnaj vyhráli, protože při shodné bilanci čtyř bodů se svým nedělním přemožitelem i Lotyšskem měli nejlepší skóre ze vzájemných zápasů.

"Nepotvrdili jsme zlepšený výkon z druhé třetiny. Tým v průběhu duelu rostl, potom nám ale vůbec nevyšla třetí část, v jejímž závěru se to zlomilo v náš neprospěch. Z třetího dějství je spousta věcí, jež se nesmí do budoucna opakovat," řekl webu Českého florbalu Berka.

Herní akce mu ukázala i spoustu dobrých věcí. "Jsme schopni odehrát zápasy na určité úrovni. Sice jsme nevyhráli třikrát v řadě, což jsme chtěli, ale každé střetnutí mělo svůj příběh. A z pasáží, které jsme chtěli analyzovat, převažuje hodně pozitiv," uvedl Berka.

Do zápasu lépe vstoupili Švýcaři. Po 119 sekundách otevřel skóre Jan Nicolas Zaugg a v polovině úvodní části zvýšil Janis Lauber. V čase 13:46 zkorigoval stav Filip Forman, ale soupeři vrátil v 17. minutě opět dvoubrankový náskok Zaugg.

Obrat zahájil přesně po čtyřech minutách druhé části v přesilové hře při vyloučení Philippa Niklase Affoltera Matyáš Šindler, v 32. minutě vyrovnal Jonáš Kreysa a za 144 sekund Češi poprvé vedli díky Josefu Rýparovi.

V 53. minutě Švýcaři srovnali krok po brance Manuela Maurera, už třetí asistenci v utkání si připsal Claudio Mutter. V čase 56:11 ještě vrátil Berkovu výběru vedení Pěnička, ale za 48 vteřin odpověděl z trestného střílení Paolo Riedi a v závěru rozhodl Maurer.

Chyběla střelecká potence

Duel se hrál už v 9:30 lotyšského času (8:30 SELČ). "Nemůžeme se vymlouvat na start zápasu, jelikož byl pro oba týmy stejný. Spíše scházela střelecká potence, prakticky další dvě lajny bodově moc nepřispěly. Naše první formace víceméně seděla, takže se zodpovědnost měla rozprostřít mezi více hráčů, což se nepotvrdilo. Možná s tím máme poslední roky problém, ale důvody porážky byly komplexní," uvedl Rýpar, který při absenci Ondřeje Němečka v sestavě převzal kapitánskou pásku.

"Přišel za mnou s páskou před začátkem zápasu, ani mě na to nijak více nepřipravil. Docela specifická situace. Když mi ji předával, proběhlo mi hlavou, že malý kluk z malé vesnice Hluzov to dotáhl ne na kapitána reprezentace, ale řekněme na nějakého asistenta. Měl jsem pocit zadostiučinění a šlo o sympatické zpestření, že jsem mohl vést tým k zápasu. Bohužel to zhořklo, že jsem ho nedovedl také k vítězství," dodal Rýpar.