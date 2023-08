Hemerka jde proti spoluhráčům z reprezentace. Champions Cup startuje bitvou Čechů

Florbalová sezona začíná. Hned prvními ostrými zápasy nového ročníku budou souboje severských velkoklubů v novém formátu Poháru mistrů. V duelu mezi Storvretou a SC Classic se představí hned trio českých reprezentantů.

Storvreta IBK se v dubnu dočkala po čtyřech letech čekání mistrovského titulu a do Champions Cupu vstupuje jako první nasazený tým skandinávské skupiny soutěže. Orli z Uppsaly před sezonou opustili dva nejproduktivnější hráči Albin Sjögren (Zug United) a Andreas Stefansson (AIK Stockholm) a přivítali naopak hlavně talentované mládí. Jednou z ofenzivních opor by se měl stát i Filip Langer, který přišel z Kalmarsundu, góly se čekají tako od Gabriela Kohonena, syna slavného Miky, který Storvretu nyní koučuje. Zadní řady vyztužili Viktor Nystedt z Dalenu a také nejlepší český florbalista uplynulé sezony Ondřej Němeček.

Pro Storvretu bylo přípravou na první ostré zápasy sezony dvojutkání s Falunem a ani jedno z utkání nedokázala vyhrát v základní hrací době (2:4 a 5:4sn), Ondřej Němeček se ale v obou zápasech zapsal do statistik (1+1).

Také tamperský tým SC Classic přišel o dvě výrazné tváře. Superstřelec Sami Johansson zamířil stejně jako Albin Sjögren do švýcarského Zugu a ztrátou je i odchod dlouholeté opory obranných řad Mikko Leikkanena. I finský celek, který loni přišel po šesti titulech v řadě o pozici neohroženého týmu, přivedl českou posilu.

Český univerzál Adam Hemerka, kterého klub vybral v prvním kole květnového draftu, se rychle zabydlel v sestavě a nastupuje v elitní formaci. "Myslím, že mě kluci mezi sebe vzali dobře. Nikdy není jednoduché přijít do nového týmu, zvlášť když jste jediný cizinec. Každý se mi ale snaží pomoct, abych to měl co nejjednodušší a mohl se soustředit hlavně na hru. Trenér ve mně od začátku vkládá důvěru, za což jsem rád," vypráví brněnský rodák o prvních týdnech v novém prostředí.

I on sám vnímá, že první duel sezony je velmi specifický. "Budeme mít možnost porovnat síly se švédským mistrem a zjistit, jak jsme připraveni na start F-liigy. Očekávám dva vyrovnané a těžké zápasy, které by diváky měly bavit. Pro nás s klukama to může být malinko zajímavější, protože spolu nastupujeme v lajně v reprezentaci a rozhodně si nedáme nic zadarmo. Ale je to soupeř jako každý jiný, chci je porazit," říká Adam Hemerka.

Champions Cup se od nové sezony hraje v novém formátu s osmi evropskými celky a netradičně začíná už v srpnu. "Těžké hodnotit, jestli ten nový formát budou fanoušci vnímat nějak speciálně, ale tuším, že v domácím prostředí přijde plný dům," myslí si český florbalista z SC Classic.

Pravděpodobné sestavy:

SC Classic:

Toriseva (Silanpää)

Hemerka, Lamminen - Salin, N. Salo, Lastikka

Salminen, Tyykkylainen - Laitila, Sikkinen, Heikkilä

Akola, T. Salo - Hietaranta, Koskinen, Vaajala

Storvreta

Parsjö (Lindblom)

Gustafsson, Götz - F. Eriksson, Weidman, Sundstedt

Bredberg, Němeček - G. Kohonen, Langer, Ulriksson

Nystedt, Andersson - Helmrich, Lindholm, Enquist

Už o dvě hodiny dříve, tedy v sobotu ve 13 hodin začne i druhé čtvrtfinálové utkání severské části Champions Cupu. IBF Falun doma hostí finského šampiona TPS Turku. Speciální bude zápas zejména pro finského gólmana Santtu Strandberga, který se stal novou posilou Falunu. Švédský vicemistr a vítěz domácí pohárové souteže jinak ale zůstal téměř ve stejném složení jako v uplynulé sezoně, v hornickém městě totiž bude touha získat mistrovskou trofej zpět.

To TPS Turku se po euforickém triumfu v F-Liize rozloučilo s ikonickým dlouhánem Mikkem Hautaniemim, který svou kariéru zakončil vítěznou trefou v rozhodujícím utkání finále. Populární "Hauta" mohl spokojeně odejít na vrcholu do sportovního důchodu. Ztrátou bude i odchod centra Mikka Kailialy (také Zug United). Tým má i nového kouče, černobílý celek povede charismatický Perttu Kytöhonka a sestava plná nových mladých tváří si asi bude delší dobu sedat.

Pravděpodobné sestavy:

Falun

Strandberg (Rehn)

J. Samuelsson, E. Johansson - M. Lundmark, Backby, E. Ruud

Enström, Nilsen - Galante, Holmgren, Aldeeb

Berg, Burman - E. Kalentun, M. Lundmark, Cederström

TPS

Fälden (Kuisma)

Sedin, V. Laine - Eloluoto, Vesterinen, Ojala

Niemela, Stenfors - Lindroos, Trekse, Kauppinen

H. Hirvisuo, Koskinen - Koivisto, Ahokas, Hoikkanen

V září začne Champions Cup i pro české a švýcarské týmy Tatran Střešovice, FBŠ Bohemians, SV Wiler Ersigen a Floorball Köniz Bern.

Program čtvrtfinále Poháru mistrů 2023-24:

Classic - Storvreta (19. srpna, 15:00)

Storvreta - Classic (26. srpna, 16:00)

Falun - TPS Turku (19. srpna, 13:00)

TPS Turku - Falun (27. srpna, 15:00)

Bohemians - Wiler (13. září, 19:00)

Wiler - Bohemians (16. září, 19:30)

Köniz Bern - Tatran Střešovice (16. září, 16:00)

Tatran Střešovice - Köniz Bern (23. září, 18:00)