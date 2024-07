Forma je skvělá. Teď jsem si potvrdil, že je to pěkně načasované, burcuje Prskavec

Ve čtvrtek bude vodní slalomář Jiří Prskavec (31) na olympijských hrách v Paříži obhajovat v soutěži kajakářů zlato z Tokia a po dnešním druhém místě v kvalifikaci potvrdil v rozhovoru s novináři, že je v ideálním rozpoložení. Český reprezentant, který má i bronz z Ria de Janeiro z roku 2016, si vystoupení pod pěti kruhy užívá více než při covidu v Tokiu. Vychutnal si i část dne s rodinou v olympijské vesnici.

"Jiné to je asi v tom, že na sebe nemám takové očekávání. Vnitřně cítím, že si to jsem schopen daleko víc užít než třeba Tokio. Možná svým způsobem cítím, že mám splněno," řekl Prskavec.

"Jsem strašně rád, že jsem tady, že vlastně můžu soupeřit s těmi nejlepšími, že si můžu užít olympijskou atmosféru bez covidu a že jsou tady plné tribuny. Tohle všechno mě těší a chci tady předvést co nejlepší výkon. Myslím si, že forma je skvělá. Teď jsem si potvrdil, že je to pěkně načasované," prohlásil Prskavec.

V olympijské vesnici mu zpříjemnili jeden den blízcí. Užil si asi tři hodiny s manželkou Terezou a syny, pětiletým Jiřím a tříletým Markem. "Provedl jsem je po vesnici. Jiříček říkal, že tam se mnou chce zůstat. Tak jsem mu říkal: 'Jiříku, ještě ne. Až jednou, když tak.' Prošli se tam a klukům se to moc líbilo. Jiříček vyměnil nějaké odznáčky, tak měl radost. Bylo to takové hezké rozptýlení. Já jsem měl den volna a jinak se tady mihneme. Vidíme se na trati. Kluci přijdou až v ten čtvrtek. Už se těším, až to skončí a budeme spolu," doplnil Prskavec.

Před triumfem v Tokiu si na odreagování pouštěl večer před závodem pohádku Pyšná princezna. Teď ještě nemá vybráno. "Já bych byl nerad, aby vznikl nějaký rituál, takže možná dám jinou pohádku. Doposlouchal jsem Pohádku o Raškovi. Ta se mi moc líbila. Uvidíme, co si pustím. Na co budu mít chuť," prohlásil.

Doufá, že ve středu vybojuje medaili kanoistka Gabriela Satková, která dnešní kvalifikaci vyhrála."Je dobře nastavená a patří opravdu k největším favoritkám. Na medaili určitě. A pokud Jessica (Australanka Foxová) udělá nějaké drobné zaváhání, tak i na tu zlatou," míní Prskavec.