Mejdr po dvou letech opouští Spartu, vyzkouší si angažmá v třetiligové Hanse Rostock

Obránce Mejdr přestoupil do Hansy Rostock.

Mistrovská Sparta oznámila další změnu v kádru. Do Německa odešel po dvouletém působení v rudém dresu krajní obránce Jan Mejdr (29), od nové sezony bude nastupovat za třetiligový klub Hansa Rostock.

Mejdr už v minulé sezoně neměl na Letné herní vytížení, jaké by si přál, a tak se mluvilo o tom, že by po sezoně mohl změnit fotbalovou adresu. Sám hráč se netajil tím, že chce určitě soutěžní ročník dokončit na Spartě a s Letenskými oslavit druhý titul. Až pak se měla řešit jeho budoucnost.

První bod se mu povedlo naplnit, v sezoně získal se spoluhráči mistrovský titul a k tomu přidal triumf v domácí pohárové soutěži. Během letní pauzy sice do Německa ze Sparty odešli Adam Karabec a Michal Ševčík, kteří shodně zamířili do druhé nejvyšší soutěže na hostování s opcí. Mejdr ale dál zůstával v kádru mistra. To se změnilo až ve čtvrtek, kdy si jeho služby oficiálně zajistila Hansa Rostock.

"Když jsem se dozvěděl, že se o mě Hansa zajímá, chtěl jsem samozřejmě využít příležitosti hrát za ambiciózní zahraniční klub. Vím, že Hansa je na severu Německa velmi velkým klubem a že zdejší fanoušci za klubem naprosto stojí. Viděl jsem první zápas sezony proti Stuttgartu a atmosféra i fanoušci byli fantastičtí. To mi hodně pomohlo v mém rozhodování," odůvodnil odchovanec Pražanů přesun do Rostocku.

Transfer si pochvaloval i sportovní ředitel Hansy Amir Shapourzadeh: "Díky své dynamice, fyzičnosti a zkušenostem se Jan do našeho týmu velmi dobře hodí. Pomůže nám k týmovému pokroku. Je to robustní a zároveň rychlý hráč."

Mejdr ve své kariéře odehrál 98 soutěžních utkání za Baník Sokolov, 62 za Hradec Králové. Dvě přital také v pražské Dukle a za Spartu, jenž ho vychovala, nastoupil celkem dvaačtyřicetkrát.