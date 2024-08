Přestup Hancka se komplikuje, Atlético se poohlíží po alternativě v Leverkusenu

Atlético dalo ambice do nové sezony najevo utracením již 207 milionů eur (5,2 miliardy korun) za klíčové posily. Hlavní přestupový cíl do obrany však Madriďanům stále uniká, Dávid Hancko (26) je pro Feyenoord jednoduše příliš cenný. Kouč Diego Simeone (54) typologicky podobného hráče potřebuje, na seznamu tak má několik alternativ. Stále ale preferuje reprezentanta Slovenska, jenž se ke spekulacím sám vyjádřil. Díky jeho přestupu by se zaradovala i Sparta, do kasy by jí totiž přitekly řádově miliony eur.

Proč chce Simeone právě Hancka? Atlético provádí grandiózní přestavbu kádru, během níž cílevědomě omlazuje tým. Sen o prvním zisku trofeje od opanování La Ligy v roce 2021 by měl pomoci realizovat i hráč Feyenoordu. Hancko je zvyklý hrát krajního stopera ve tříčlenné obraně, kde potřebuje nadání na konstruktivní rozehrávku. Kromě defenzivních povinností také čas od času dostane "licenci" k ofenzivnímu tažení. To vše zvládá, což dokázal mimo jiné sedmi góly a třemi asistencemi v uplynulé sezoně.

Sám hráč si je zájmu Los Indios a s ním spojenými spekulacemi vědom. "Atlético Madrid? Nelíbilo se mi, jak média tvrdila, že jsem se postavil na hlavu kvůli platu, který mi Atlético nabídlo... To není pravda. Už teď tady mám skvělou smlouvu. Pro mě to není o penězích," vyvrátil slovenský reprezentant spekulace médií.

"Určitě chápu, že Feyenoord požaduje více peněz, to ale není v mých rukou a já s tím nemohu nic dělat. Není to trest, když zůstanu ve Feyenoordu. Mám tento klub rád," dodal. Novinář Matte Moretto uvedl, že nizozemský celek požaduje kolem 40 milionů eur, což by byl s přehledem rekordní odchod týmu z Rotterdamu.

Konkrétní procenta, která má mít Sparta z případného přestupu, nejsou známá. Obvyklým standardem ale bývá 20 % z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou. Letenští stopera prodali i s bonusy za 10 milionů eur, pokud tedy Feyenoord odbaví Hancka podle svých vysněných podmínek, mohli by Pražené dostat dalších pět až šest milionů eur (až 151 milionů korun).

V případě, že by Atlético nenalezlo s Nizozemci společnou řeč, porozhlédne se jinde. Kvalitní alternativou je dvaadvacetiletý čerstvý vítěz Bundesligy Piero Hincapié. Obránce Leverkusenu by ale vzhledem ke svému věku byl ještě nákladnější možností. Dostupnější volbou na seznamu pak je Clément Lenglet, jenž loni hostoval z Barcelony v Aston Ville. S ním už měly proběhnout pozitivní diskuze. Poslední a momentálně nejméně pravděpodobnou alternativou je bývalý hráč Manchesteru City Aymeric Laporte.