Neymar se po více než roce vrátil na trávník, byl u devítigólové přestřelky

Brazilský fotbalista Neymar (32) se téměř přesně po roce od vážného zranění kolena vrátil na fotbalové trávníky. V pondělí odehrál poslední minuty zápasu asijské Ligy mistrů, v němž jeho tým Al Hilal zvítězil nad Al Ainem ze Spojených arabských emirátů 5:4 a vyhrál tak i třetí zápas v soutěži.

Saúdskoarabský mistr uspěl v divoké přestřelce na trávníku soupeře 5:4. Neymar se dostal na hřiště v 77. minutě za stavu 5:3 a přestože dohrával utkání v deseti, utkání dovedl do vítězného konce. Al Hilal je v současné době na prvním místě tabulky asijské Ligy mistrů. Brazilec dokonce málem skóroval, ale jeho zakončení levou nohou těsně minulo branku.

Hvězdný fotbalista nehrál od 17. října 2023, kdy si vážně poranil koleno v kvalifikačním utkání na mistrovství světa mezi Brazílií a Uruguayí. Neymar se následně podrobil operaci a prodělal náročnou rekonvalescenci. Před tímto okamžikem stihl po přestupu z PSG do Al Hilal odehrát pouze pět zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí.

Tento zápas by měl být jedním z mála, do kterých bude moci odchovanec Santosu zasáhnout. Neymar totiž není na soupisce svého týmu pro ligovou soutěž, a může tak hrát pouze Ligu mistrů a Královský pohár až do konce kalendářního roku 2024.

"Každý den bez fotbalu byl pro mě utrpením. To mě bolelo nejvíc," řekl v klubovém videu před pondělním návratem bývalý hráč Barcelony, odkud v roce 2017 přestoupil do Paris Saint-Germain za rekordních 222 milionů eur (tehdy 5,8 miliardy korun).