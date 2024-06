Neymara čeká ještě několik měsíců rehabilitace: Prožívám spoustu bolesti, ale uzdravuju se

Nejdražší fotbalista historie Neymar (32) uvedl, že ho čeká ještě několik měsíců rehabilitace s levým kolenem, které si zranil loni v říjnu. Před sedmi měsíci se brazilský útočník Al Hilálu podrobil operaci a nestihne letní jihoamerický šampionát ani začátek sezony saúdskoarabské ligy.

"Prožívám spoustu bolesti, ale uzdravuju se. Od zranění uplynulo sedm měsíců a pár dalších mě ještě čeká, ale blížíme se," uvedl Neymar na pondělním setkání s novináři v Sao Paulu.

Dvaatřicetiletý ofenzivní hráč si přetrhl přední zkřížený vaz a poškodil meniskus v levém koleně v polovině října v kvalifikačním utkání proti Uruguayi. Začátkem listopadu se pak v Brazílii podrobil operaci. Předtím stihl odehrát jen tři ligové zápasy za Al Hilál, kam odešel v srpnu z Paris Saint-Germain a kde si údajně vydělá kolem 100 milionů eur (2,46 miliardy korun) za sezonu.

Neymar se pomalu uzdravuje. Livesport

Již v prosinci brazilský reprezentační lékař uvedl, že Neymar určitě nestihne Copu América, jež se bude hrát v USA od 20. června do 14. července. "Bude to smutné. Samozřejmě je škoda, že tam nemůžu být, ale budu jim fandit. Doufám, že Brazílie vyhraje, tým na to máme," řekl Neymar, finalista jihoamerického šampionátu z roku 2021.

Nejdražší fotbalista historie zároveň popřel spekulace, že se v příští sezoně vrátí do Santosu, kde odstartoval kariéru. "Je to naprostá lež, nic takového není v plán. Mám ještě na rok smlouvu v Al Hilálu a doufám, že odehraju skvělou sezonu," řekl Neymar.