Guinea je poprvé od roku 2015 v africkém čtvrtfinále, v posledních vteřinách rozhodl Bayo

Guinea nakonec dlouhou přesilovku využila a slaví postup do čtvrtfinále.

Guinea v osmifinále Afrického poháru národů zdolala Rovníkovou Guineu 1:0 a poprvé od roku 2015 postoupila mezi osm nejlepších celků turnaje. Její úspěch se nerodil lehce i přesto, že od 55. minuty hrála po vyloučení Federica Bikora přesilovku. I bez něj sice mohli Nzalang Nacional zvítězit, to by ovšem musel nejlepší střelec dosavadního průběhu turnaje Emilio Nsue z pnealty zamířit jinam než do tyčky. Národní sloni tak nakonec přece jen uspěli, když se v dlouhém nastavení trefil Mohamed Bayo.

Guinea mohl v úvodu udeřit. Bayo se uvolnil na hranici vápna a obstřelem zakončil, jeho pokus skončil jen těsně vedle pravé tyče. Po této šanci se hra velmi přiostřila, obě mužstva se namísto útoku soustředila na tvrdé zastavení soupeře. Překvapivě však první žlutá karta přišla až ve 42. minutě a obdržel ji Julian Jeanvier, když se ohnal po protihráči během přerušené hry.

Reprezentace Guineje vstoupila do druhé půle velmi aktivně. Po pár minutách se sám na malém vápně zjevil s míčem Morgan Guilavogui, v jasné příležitosti ale vyhořel, když vysoko přestřelil. Vzápětí dokázal hlavou lépe zamířit Mory Konaté a překonal Jesúse Owona. Gól však neplatil kvůli ofsajdu. V 55. minutě Bikoro tvrdě zajel do protihráče a vysloužil si červenou kartu.

Los Elegantes sice dohrávali v oslabení, avšak mohli skórovat. Po hodině hry totiž po faulu ve vápně nařídil sudí penaltu. K té se postavil Nsue, jenže zamířil jen do pravé tyče. V závěru měl na noze rozhodnutí Serhou Guirassy, nicméně z úhlu proti Owonovi neuspěl. Syli National ale ukázali, že se hraje do posledních sekund, a tak přišel ještě jeden centr, na který si naskočil Bayo a hlavičkou k tyči rozhodl.

