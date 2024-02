Jste banda zkorumpovaných lhářů a zlodějů, obvinil Nsue federaci Rovníkové Guineje

Kapitán reprezentace Rovníkové Guineje a nejlepší střelec Afrického poháru národů Emilio Nsue (34) byl na dobu neurčitou suspendován fotbalovou federací své země. Během turnaje, na němž ve čtyřech zápasech vstřelil pět gólů, se údajně dopustil několika závažných disciplinárních přestupků. Hráč třetiligového španělského klubu Intercity však živě vystoupil na Instagramu, nařčení z nedisciplinovanosti odmítl, a naopak obvinil fotbalovou federaci Rovníkové Guineje z korupce a krádeže.

Rovníkové Guineji se na Africkém poháru národů dařilo. Ze skupiny A postoupila v konkurenci Pobřeží slonoviny a Nigérie do vyřazovací části, kde nestačila na Guineu. Sportovní úspěch ovšem zastínila pozdější suspendace Nsueho a záložníka Ivána Salvadora, jenž byl z reprezentace vyřazen kvůli "nepříjemném incidentu" v Abidžanu, který si vyžádal zásah policie a zpozdil návrat týmu do Rovníkové Guineje. Federace uvedla, že přísná opatření přijala k udržení disciplíny a pověsti týmu.

Podrobnosti incidentů, které vedly k suspendaci Nsueho a Salvadora, ale federace nezveřejnila. "Nepříjemný incident" týkající se Salvadora se údajně odehrál 29. ledna, den po porážce Rovníkové Guineje s Guineou (0:1), kdy se měla strhnout hádka kvůli krádeži 500 eur v hotelu, kde byl tým ubytován.

Kapitán reprezentace Nsue ovšem v noci ze čtvrtka na pátek vystoupil na svém Instagramu, všechna nařčení odmítl a funkcionáře označil za zkorumpované analfabety a zloděje. Celou federaci obvinil z korupce, krádeží a podvodů. Jako příklad uvedl, že si její představitelé včetně prezidenta Venancia Tomáse Ndonga během předchozího Afrického poháru národů v Kamerunu v roce 2021 ponechali prémii ve výši jednoho milionu eur určenou pro hráče.

Nsue taktéž obvinil federaci z falšování očkovacích průkazů pro letošní Africký pohár a spojil fyzioterapeuta týmu Elíase Nza s krádežemi vybavení národního týmu za účelem osobního prospěchu. Bývalý hráč Realu Sociedad, Middlesbrough nebo Birminghamu slíbil, že bude proti korupci bojovat, a prohlásil: "Buď vy, nebo my. Půjdeme až do konce. Zkorumpovaní, rakovinní a nestydatí. Chcete jen všude dosadit své lidi, kteří nepracují a dostávají zaplaceno. Jste banda zkorumpovaných lhářů a zlodějů."

Livesport Daily #170: Jaká je práce s talentovanými africkými fotbalisty, popisuje trenér Miloslav Brožek Livesport

Stěžoval si mimo jiné na to, že před zápasem s Nigérií neměli hráči připravené žádné oblečení. "Výstroj používanou v národním týmu platí hráči, nikoliv federace. Federace vyhrožovala některým místním fotbalistům, že jim vezme peníze z výplat, ale já jsem řekl, že to je nehoráznost a že je to nefér. A oni mě za to ponížili a vyhodili. Národní tým je nad vším a nad všemi," uzavřel Nsue.