Bayern znovu naděloval, po kanonádě v LM nasázel Brémám pět branek. Hoffenheim opět padl

SINA SCHULDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Bayern vyhrál v Bundeslize i čtvrtý zápas a upevnil si vedení v tabulce. A po devítigólové kanonádě v Lize mistrů znovu naděloval, na hřišti dosud neporaženého Werderu Brémy triumfoval 5:0. Union Berlín zdolal hlavně díky bleskovému úvodu Hoffenheim. Pro TSG, za které se do hry dostala trojice českých fotbalistů, top byla třetí prohra v řadě.

Bayern se vedení ujal v polovině prvního poločasu, když se trefil Michael Olise. Letní posilu vysunul Harry Kane a Olise s jistotou překonal bezmocného brankáře Michaela Zetterera. U nejlepší akce úvodní pětačtyřicetiminutovky byl opět Olise. Francouzský křídelník se propletl obranou Werderu a předložil míč Jamalu Musialovi, který navýšil vedení hostů.

Kouč Werderu Ole Werner provedl o přestávce změny, na vývoji utkání to ale nic nezměnilo, protože Bayern i ve druhém poločase domácí přehrával. Mezi střelci nemohl chybět ani Harry Kane, který se postaral o třetí branku, když se prosadil v pokutovém území. U branky opět asistoval Olise. Nebylo tak překvapením, že i o čtvrtý gól Bayernu se postaral bývalý hráč Crystal Palace.

Pátý gól Bayernu přidal Serge Gnabry, který se protáhl kolem obránce a zakroutil míč do pravého dolního rohu a stanovil konečný výsledek utkání. Bývalého obránce Kompanyho pravděpodobně nejvíce potěší čisté konto Bayernu – první na venkovním hřišti v Bundeslize od listopadu 2023.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Union Berlín usiloval o třetí domácí vítězství v sezoně a po nemilosrdných úvodních šesti minutách nechal hostující Hoffenheim v šoku. Tom Rothe brzy otevřel účet Die Eisernen, když z pozice v pokutovém území zkušeně zakončil. Chladnokrevný Jeong Woo-yeong, který po příchodu ze Stuttgartu nastoupil za nový klub vůbec poprvé, pak téměř okamžitě po rozehrávce vyřadil ze hry obránce a poslal míč do vzdálenějšího rohu Olivera Baumanna.

Pouze obranný zákrok Tima Drexlera na poslední chvíli zabránil Jeongovi znovu skórovat, než Benedict Hollerbach vypustil pokus centimetry nad břevno, když domácí pokračovali v náporu na branku Hoffenheimu. S poločasem na obzoru, Frederik Rönnow byl nakonec nucen jít do akce ve 43. minutě, když zkušeně odvrátil ránu Drexlera na roh.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Když ho manažer Pellegrino Matarazzo poslal na hřiště, aby se pokusil vrátit Die Kraichgauer do hry, střídající Haris Tabakovič po hodině hry zamířil přímo do Rönnowa. O necelých 10 minut později hosté snížili, když Marius Bülter skvěle proskočil kolem Janika Haberera a prudkou ranou překonal Baumanna u jeho bližší tyče. Sporné žádosti Hoffenheimu o penaltu - většinou ze strany Matarazza - s blížícím se koncem zápasu rozhodčí Matthias Jollenbeck nonšalantně odmítl poté, co byl Tabakovič sražen v pokutovém území.

Další vítězství prodloužilo sérii neporazitelnosti Unionu ve všech soutěžích na šest zápasů, a Die Eisernen tak pokračovali v mazání nechtěných vzpomínek na loňský boj o sestup. Matarazzo mezitím po třetí porážce v řadě doufá, že se jeho týmu začne brzy dařit, protože ve středu cestuje do Dánska, kde se v úvodní hrací kolo Evropské ligy utká s Midtjyllandem.

Tabulka Bundelsligy