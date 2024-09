Čvančara zachráncem, český útočník rozhodl o výhře Mönchengladbachu v šesté minutě nastavení

Tomáš Čvančara (24) prvním gólem v sezoně rozhodl v Bundeslize o vítězství Mönchengladbachu nad Unionem Berlín 1:0. Trefil se v šesté minutě nastavení. Stuttgart v generálce na utkání Ligy mistrů se Spartou jen remizoval ve Wolfsburgu 2:2, bod v nastavení zachránil Deniz Undav (28).

Čvančara až v 76. minutě nahradil zraněného spoluhráče Ngoumoua a stihl být hrdinou zápasu. V úplném závěru čtyřiadvacetiletý reprezentant hlavou usměrnil do sítě centr Hacka a dal první gól od loňského listopadu. Borussia díky němu vybojovala v bundeslize první domácí vítězství od únorového úspěchu nad Bochumí.

Po pouhých 12 minutách hry se dostal k volnému míči uvnitř pokutového území Freiburgu Saad a vystřelil nechytatelně k levé tyči. Pokusy Freiburgu vzpamatovat se z šokujícího úvodního gólu nebyly úplně marné, nicméně Vincenzo Grifo na Nikolu Vasilje z přímého kopu nevyzrál.

Skvělou příležitost na srovnání pak dostal hráč s typickým italským jménem krátce před pauzou, když se Matthias Ginter a Karol Mets srazili v pokutovém území a po přezkoumání videa byla odpískána penalta pro domácí. Expert na pokutové kopy Grifo, který naposledy chyboval v srpnu 2022, ale vystřelil nepochopitelně slabě, čímž dal Vasiljovi příležitost vyniknout.

Hrozba děsivého konce poločasu tak byla pro St. Pauli zažehnána, a tak se díky zvýšenému sebevědomí vypravili na útočný výlet hráči z Hamburku. Ve 45. minutě se míč dostal po centru z levé strany do pokutového území, kde jej Saad lehkým dotykem připravil Oladapu Afolayanovi, který se v dobré šanci nemýlil.

Naděje domácích na zvrat byly nadobro zničeny něco málo přes 20 minut do konce utkání. Právě v tu dobu se Saad vydal na úchvatný běh z vlastní poloviny, překonal tři obránce a vystřelil do pravého dolního rohu Atubolovy sítě, čímž zpečetil velmi důležité vítězství svého týmu.

Zdálo se, že Freiburg v 85. minutě zaznamenal alespoň gól útěchy, ale po zásahu videa byl i tento ojedinělý kladný moment anulován. Hostům už nic nemohlo pokazit jejich oslavu a po vyplenění stadionu Freiburgu se posunuli na 13. místo tabulky.

Hosté se dostali do vedení v 15. minutě díky zásahu Marvina Pieringera a brzy měli k vítězství ještě o krok blíže. Norský obránce domácího celku Andreas Hanche-Olsen si totiž ještě před půlhodinou hry došel pro druhou žlutou kartu a poslal Mohuč do deseti.

Deset minut před koncem základní hrací doby přišel o jednoho muže v poli také Heidenheim, do sprch musel předčasně Niklas Dorsch. Výhru 2:0 a posun na páté místo v tabulce zařídil v 86. minutě druhým gólem v probíhajícím ročníku středopolař Jan Schoppner.

V úvodní čtvrthodině dal dva góly slovinský útočník Benjamin Šeško, po změně stran přidali další Lois Openda a Xavi Simons. Domácí udrželi ligovou neporazitelnost a na druhém místě ztrácejí bod na Bayern, který ve večerním šlágru vyzve Leverkusen.

Ve 20. minutě se Wolfsburgu podařilo dostat do vedení. Poprvé v této sezoně se v Bundeslize objevil Jonas Wind v základní sestavě Vlků a přineslo to ovoce. Dánský útočník se odvděčil svému trenérovi za důvěru a senzačně uklidil míč do sítě poté, co Amoura v bleskovém tempu nechal svého stopera mimo dosah kamery.

Stuttgart nicméně šťastnou náhodou dostal možnost vyrovnat z pokutového kopu poté, co Sebastiaan Bornauw zbytečně srazil Jamieho Lewelinga. Kamil Grabara správně odhadl směr zakončení Enza Millota, ale proti dorážce už byl bezmocný. Hosté mohli ze hřiště odejít s vedením, nicméně Maximilian Mittelstädt z hranice pokutového území minul. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu.

Stuttgart, který z předchozích 20 bundesligových zápasů prohrál pouze dvakrát, byl krátce po zahájení druhého poločasu blízko k tomu, aby otočil skóre. Hlavička Jeffa Chabota proletěla jen pár centimetrů nad břevnem. Střelec Millot nedlouho poté uvolnil místo Undavovi, od nějž si hostující fanoušci hodně slibovali.

V 63. minutě se pak ve Volkswagen Areně strhla kontroverze, když rozhodčí Sven Jablonski udělil druhou žlutou kartu kapitánovi Stuttgartu Atakanu Karazorovi za faul na Maximiliana Arnolda. Wolfsburg okamžitě využil početní převahu, když Amoura skvěle uklidil Windovu přihrávku za obranu za záda Alexandera Nübela. Další debata byla na pořadu dne o pár chvil později, protože původní červenou kartu pro Amouru za bezohledný zákrok na Lewelinga sudí po konzultaci s videorozhodčími odvolal.

Zdálo se, že o osudu utkání bylo rozhodnuto, ovšem v 97. minutě vyrovnal Undav a zařídil svému týmu aspoň bod.

