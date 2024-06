Dortmund je bez trenéra, vedení klubu přijalo Terzičovu rezignaci

Edin Terzič (41), trenér finalisty Ligy mistrů Borussie Dortmund, podal rezignaci na funkci hlavního trenéra, kterou německý klub přijal. Podle médií by se měl brzy do role hlavního trenéra posunout dosavadní asistent Nuri Sahin.

Sportovní ředitel Sebastian Kehl zdůrazňuje: "Edin je skrz naskrz Borusse, je to skvělý, velmi autentický člověk a vždy byl stoprocentně oddaný BVB. Zažili jsme toho spolu hodně. Pracovat na našich cílech společně s Edinem byla velká zábava. Naše úspěchy z posledních let budou navždy spojeny s ním – a jsem si jistý, že se ještě setkáme. Edin půjde svou vlastní cestou."

"Edin Terzič odvedl během svého působení v BVB vynikající práci. Všichni jsme mu velmi vděční. S Edinem zůstaneme navždy přáteli," řekl pro klubový web generální ředitel Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke.

Terzič vedl Dortmund poprvé od prosince 2020 do června 2021 a získal s ním Německý pohár. Podruhé se Borussie ujal v květnu 2022 a v uplynulé sezoně s týmem nečekaně postoupil až do finále Ligy mistrů, v němž jeho svěřenci navzdory kvalitnímu výkonu podlehli 0:2 hvězdami nabitému Realu Madrid. V bundeslize ale Borussia skončila až pátá a jen tak tak se kvalifikovala do Ligy mistrů.

Pětatřicetiletý Sahin patří ke slavným postavám klubu, nicméně zatím mu chybějí větší trenérské zkušenosti. V letech 2021 až 2023 vedl turecký Antalyaspor, odkud se krátce před koncem minulého roku přesunul společně s bývalým spoluhráčem Svenem Benderem do role Terzičova asistenta.