Trenér maďarského týmu Rossi exkluzivně pro Livesport: Očekávání před Eurem jsou vysoká

Italský trenér Marco Rossi (59) míří na své druhé mistrovství Evropy v čele Maďarska. Zastánce tříčlenné obrany, která je už nějakou dobu v módě, si je vědom, že v Německu se toho od něj hodně čeká. V exkluzivním rozhovoru pro italskou verzi Livesport Zpráv rozebírá svou dosavadní cestu a hovoří o tom, jak přistupuje k nadcházejícímu turnaji.

Rossi je ve fotbalovém světě i vzhledem ke svému věku považován za protřelého mazáka, přesto se mezi nejlepšími pohybuje poměrně krátce. Sám přiznal, že první část své trenérské kariéry měl spíše průměrnou. Teď je hlavním trenérem maďarského týmu, který se představí na blížícím se Euru poté, co vyhrál svou kvalifikační skupinu a rok a devět měsíců byl neporažen.

Předtím, než jste před několika dny prohráli v přátelském utkání s Irskem, jste naposledy padli v září 2022 s Itálií. Jak se cítíte před mistrovstvím Evropy?

"Myslím, že jsme si v kvalifikaci vedli velmi dobře, skončili jsme první ve skupině, a to zaslouženě. V zápasech se Srbskem jsme měli trochu štěstí, ale dařilo se nám a doufáme, že to potvrdíme i na tomto turnaji."

Cesta kvalifikací zůstala prakticky bez poskvrny, bylo přesto něco, na čem se dalo zapracovat?

"Každý zápas, podle toho, jak se vyvíjí, nám může pomoci něco vylepšit. Proti Irsku jsme si nezasloužili prohrát, ale udělali jsme pár chyb, na které jsme doplatili. Teď vzhledem k soupeřům, kteří nás čekají, nemůžeme takové věci opakovat. Bude potřeba maximální soustředěnost. Prohráli jsme kvůli pozdnímu gólu z rohu, z této chyby se chceme poučit."

Prvním maďarským soupeřem bude Švýcarsko, takto vypadala poslední vzájemná utkání. Livesport

Jde o turnaj, do kterého vstupujete s největšími očekáváními od doby, kdy Maďarsko vedete?

"Nepochybně ano, vzhledem k tomu, s jakou formou přijíždíme. Protože se nám skutečně dařilo jsou očekávání od nás vlastně ještě vyšší, ale kdybych řekl, že se spokojím s tím, že odehraji tři dobré zápasy a odejdu s potleskem, lhal bych. Mým osobním cílem je postoupit, i když nás čekají tři těžcí soupeři. Jako každý budeme také potřebovat porci štěstí, to se vždycky hodí."

Přiznejme si, že proti Švýcarsku je důležité dobře začít...

"První zápas je vždy podstatný, protože vám pomůže si následně věci správně rozplánovat. Na minulém Euru jsme vypadli kvůli porážce v prvním zápase s Portugalskem (0:3), a ten výsledek nebyl spravedlivý, protože porážka přišla až v závěru."

Čeho se obáváte u Švýcarska, s nímž se utkáte v sobotu?

"Mají zkušenosti, kvalitu, mnoho hráčů, kteří přicházejí z nejlepších lig, někteří dokonce z TOP klubů. O schopnostech, kterými disponují, se ani nebudu zmiňovat. Naším cílem je narušit jim přechod do útoku."

Cítíte podporu maďarských fanoušků?

"Čím více se blíží začátek turnaje, tím více je cítit jejich vášeň. Takové nadšení si pamatuji jen z přípravy na Euro v Maďarsku v roce 2016, kdy jsem byl tehdy trenérem Honvédu a Maďaři si po 44 letech opět zahráli mistrovství Evropy."

Dalším soupeřem bude ve Stuttgartu domácí Německo.

"Když hrajete proti skvělému týmu, který navíc hraje doma, pokud vstoupíte na hřiště s příliš velkými obavami, tak nemáte šanci uspět. Měli bychom se snažit hrát osobitě a odvážně, snažit se zabránit Němcům v tom, co umí nejlépe, tedy ve všem (smích)."

Nechat vše na poslední zápas proti Skotsku by bylo hodně riskantní.

"Osobně se nechystám kalkulovat, i proto, že to není v naší povaze. Naším cílem je jít zápas od zápasu a při každé příležitosti ze sebe vydat všechno. V tuto chvíli se stoprocentně soustředíme na zápas se Švýcarskem."

Již dlouho používáte tříčlennou obranu, která je v současnosti trendy díky úspěšným příkladům, jaké ukázali třeba Gian Piero Gasperini nebo Simone Inzaghi. A jde mimo jiné také o systém, který používá i Luciano Spalletti.

"Ve fotbale se stále objevují nové směry a nápady. Před časem lidé označovali ty, kteří používali tříčlennou obranu, za defenzivní nebo zpátečnické. Pak se najednou tento systém stal módním! Ve skutečnosti ho používám, protože je pro mé hráče funkčnější."

A například Scolariho Brazílie vyhrála mistrovství světa právě s tříčlennou obranou...

"Mně osobně se hra se třemi vzadu velmi líbí, už čtyři roky používám tuto metodu, která se také vyvíjela změnou koncepcí, principů a hráčů. Naším záměrem je nabídnout kombinovanou hru, což nám vyhovuje."

Zdá se, že Spalletti tento systém v poslední době hodně využívá pro Federica Chiesu, kterému vyhovuje. Uděláte totéž se svou hvězdou Dominikem Szoboszlaiem?

"Dominik má pro nás těžce určitelnou pozici, protože se může volně zapojit do rozestavení ve středu hřiště, působit jako žolík či jako druhý útočník. Je to útočný hráč a chceme ho využívat co nejblíže pokutovému území. Přestože se může volně pohybovat, hledat si prostor po celém hřišti a snažit se vytvořit si početní převahu s míčem, může pro nás být klíčovým mužem."