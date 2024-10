Dortmund nestačil na Augsburg, Lipsko se ujalo prvního místa. Leverkusen hrál nerozhodně

HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Dortmund prohrál v 8. kole německé Bundesligy na hřišti Augsburgu 1:2 a zůstává mimo pohárové příčky na sedmém místě tabulky. Navíc padl podruhé z posledních třech ligových zápasů. Zato Lipsku se nadále daří, po výhře 3:1 nad Freiburgem se posunulo do čela soutěžního pořadí. Bayern si své místo může uzmout zpět v neděli, kdy zavítá do Bochumi. Zatímco St. Pauli doma udrželo bezbrankovou remízu s Wolfsburgem, Kiel padl 1:2 ve Stuttgartu. Leverkusen remizoval s Brémami 2:2, o výhru přišel gólem z 90. minuty.

Dortmund potřeboval odpovědět na porážku 2:5 v Lize mistrů, při níž prohospodařil dvougólový poločasový náskok proti Realu Madrid. Také proti Augsburgu se po necelých čtyřech minutách ujal vedení jako první. Hbitý Donyell Malen prošel středem hřiště a na hranici šestnáctky se rozhodl pro narážečku se Serhouem Guirassym, který následně nizozemského záložníka našel na značce penaltového puntíku, odkud se Malen prosadil přesnou střelou pod břevno.

Nadšení BVB ale nevydrželo dlouho. Ve 25. minutě srovnal Alexis Claude-Maurice, který převzal míč u půlící čáry a vydal se směrem na branku Borussie. Svou přímočarou akci se rozhodl zakončit ranou z 25 metrů, k úžasu všech domácích fanoušků to byl zdařilý nápad, neboť přízemní pokus zapadl přesně k levé tyči.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Krátce po pauze se ale na druhé brance domácích podílel střídající Emre Can, záložník Borussie srazil prudký centr přímo ke kopačkám Clauda-Maurice a ten ranou ke vzdálenější tyči poslal Augsburg do vedení. Svěřenci Nuriho Sahina si naopak ve druhé půli mnoho šancí nevytvořili. Dortmund si tak po závěrečném hvizdu připsal čtvrtou soutěžní prohru ze hřišť soupeřů v řadě.

Že fanoušky čeká atraktivní duel, oba celky nastínily hned v úvodní 10minutovce. Nejprve mohl domácí poslat do vedení Lois Openda, který ovšem pálil nad. Poté na druhé straně zahrozil Junior Adamu, ale ani on nezamířil přesně. Netrvalo však dlouho a hosté se dočkali úspěchu.

Vincenzo Grifo obešel obránce, centrem vybídl Ritsu Dóana a ten hlavou poslal míč za záda Petera Gulácsiho. I nadále se aktivněji jevili hosté. Lukase Küblera však vychytal maďarský gólman a kapitán Christian Günter netrefil bránu.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Trenér Marco Rose zřejmě domácímu celku v kabině promluvil do duše, jelikož dvě minuty po začátku druhého dějství bylo v Red Bull areně vyrovnáno. Benjamin Henrichs poslal přihrávku skrze pokutové území a na zadní tyči ji do sítě dorazil Willi Orban, který se z pozice středního obránce trefil ve druhém po sobě jdoucím ligovém zápase.

Po 10 minutách byla otočka dokonána. Openda našel rychlou přihrávkou Lutsharela Geertruidu a ten poslal domácí do vedení. Belgičan Openda pak byl za svou aktivitu odměněn třetím gólem Lipska v utkání. Navedl si míč do pokutového území, přehodil si brankáře Noaha Atubola, a zpečetil tak vítězství domácích 3:1.

Utkání mezi St. Pauli a Wolfsburgem skončilo bez branek. Šance v utkání nechyběly, střelcům na obou stranách se však nedařilo. Ani jednomu z týmů se tak nepovedlo odpoutat se ze spodních příček tabulky. Domácí může těšit alespoň fakt, že s Wolfsburgem v nejvyšší německé soutěži neprohráli již pět utkání v řadě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Skóre se poprvé měnilo v 19. minutě, kdy El Bilal Touré unikl obraně Kielu, předložil míč Denizu Undavovi a ten nechytatelně zakončil. Hosté nijak nezpanikařili, nicméně naráželi na pevnou obranu domácích, kterou táhl především 20letý Anrie Chase jistými defenzivními zákroky.

Stuttgart se snažil ještě před přestávkou navýšit své vedení. Pokusy Fabiana Riedera a Jamieho Lewelinga však skončily jen na rukavicích Timona Weinera. Nakonec se ale druhého gólu dočkal. A znovu u toho byl Touré. V 61. minutě Weiner nejprve vyrazil dalekonosný pokus Lewelinga, jenže právě malijský útočník se po krátkém zmatku protlačil k míči, pohlednou kličkou obešel brankáře a zavěsil.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Situace se ovšem domácím značně zkomplikovala, protože krátce po druhém gólu dostal v rozmezí tří minut dvě žluté obránce Jeff Chabot a rázem to byli hosté, kdo určoval tempo hry. V 84. minutě bundesligový debutant Phil Harres napálil balon jen do břevna, po odrazu se k němu nicméně dostal Armin Gigovič a rázem bylo zaděláno na drama. Všechny naděje hostům ovšem sebral Jann-Fiete Arp, který po dvou žlutých kartách v rychlém sledu vyrovnal síly na hřišti a Stuttgart si už vítězství v závěrečných minutách pohlídal.

Leverkusen zavítal do Brém, kde se po půlhodině ujal vedení zásluhou Victora Boniface. Toho v 70. minutě nahradil na hřišti útočník Patrik Schick. Po dlouhé odmlce ovšem jako další udeřili domácí, když se pár momentů po příchodu českého reprezentanta prosadil Marvin Ducksch. Chvíli nato se ale znovu radovali hráči Bayeru.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Centr z levé strany hrudí tečoval do vápna Schick, načež obránce Felix Agu místo jeho odvrácení napálil balon do vlastní brány. Na tři body to v lize nicméně už počtvrté v letošní sezoně svěřencům Xabiho Alonsa nestačilo. Werkself inkasoval v 90. minutě po střele Romana Schmida, remizoval a propadl se na třetí příčku. Na vedoucí Lipsko ztrácí už pět bodů.

Tabulka Bundesligy