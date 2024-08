Dortmund získal vytouženou posilu do obrany, z Manchesteru City přichází Couto

Yan Couto (22) znovu opouští Manchester City, tentokrát zamířil na roční hostování do Borussie Dortmund. Součástí dohody je povinnost odkupu za 25 milionů eur, pokud budou splněné určité podmínky. Dalších pět milionů eur může bundesligový klub zaplatit na bonusech.

Rodák z Curitiby se může stát druhým nejdražším pravým obráncem v historii Bundesligy. Dražší byl pouze Sacha Boey, za něhož Bayern v lednu poslal do Galatasaraye 30 milionů eur.

"Yan Couto je nesmírně zajímavý hráč. Dokáže pracovat na celém křídle, kombinuje výjimečnou dynamiku s intenzitou, technikou a driblinkem. Yan disponuje variabilitou, miluje souboje jeden na jednoho, umí přesně nacentrovat a má výrazný ofenzivní přínos. Jeho vývoj ve Španělsku byl pozoruhodný, a přesto má ještě velký potenciál dalšího rozvoje. Dokonale proto zapadá do profilu, který jsme pro tento post hledali. Jsme rádi, že se nám ho podařilo přesvědčit, aby se k nám připojil," pochvaluje si čerstvou akvizici dortmundský sportovní ředitel Sebastian Kehl.

"Je to pro mě splněný sen. Borussia Dortmund je výjimečný klub. Každé dítě v Brazílii ví, jak velký je to klub, zná fanoušky a je fascinováno Žlutou zdí," řekl Couto po podpisu smlouvy. "Už se nemůžu dočkat, až poprvé obléknu dres BVB a zažiju tu sílu a emoce na tomto skvělém stadionu," dodal k novému angažmá čtyřnásobný brazilský reprezentant.

Couto zamířil do Manchesteru City před čtyřmi lety z Coritiby, za anglického šampiona však neodehrál jediný zápas. Nejprve hostoval v partnerské Gironě, sezonu 2021/22 strávil v Braze a posléze byl opět zapůjčen do katalánského celku, jemuž v minulém ročníku pomohl k postupu do Ligy mistrů.