Hranáč si připsal první bundesligový start, Hoffenheimu nepomohla ani Hložkova asistence

Fotbalisté Hoffenheimu nenavázali na úvodní výhru a ve druhém kole Bundesligy prohráli na půdě Frankfurtu 1:3. Nic na tom nezměnilo ani trio českých fotbalistů, které do utkání zasáhli. Nejvíce se do dějin zápasu zapsal Adam Hložek (22), jenž asistoval na jediný gól hostů. Od úvodního hvizdu nastoupil také Pavel Kadeřábek (32) a první minuty v novém klubu si připsal i Robin Hranáč (24), jenž odehrál celý druhý poločas.

Frankfurt, který chtěl odčinit porážku z úvodního kola, dominoval od začátku zápasu, hosty zatlačil na jejich vlastní polovinu, ale zmohl se pouze na několik propagačních střel z dálky, které Olivera Baumanna příliš neohrozily.

Skórovat se domácím nakonec podařilo v polovině prvního poločasu. Omar Marmoush vysunul přesnou přihrávkou Huga Ekitikeho a Francouz ukázal svou třídu, když obešel vybíhajícího Baumanna a uklidil míč do prázdné branky. Ve 32. minutě přišel druhý gól do branky Hoffenheimu. Tentokrát Ekitike elegantně uvolnil Huga Larssona, který z první zakončil do dolního rohu.

Pellegrino Matarazzo reagoval o přestávce na špatný první poločas dvojitým střídáním a zdálo se, že to hostům dodalo jiskru, protože dokázali odpovědět 10 minut po změně stran. Adam Hložek se blýskl svou rychlostí, uvolnil se na pravé straně a poté našel Andreje Kramariče, který míč snadno uklidil ke vzdálenější tyči.

Bohužel pro hosty se naděje na obrat rozplynuly o dvě minuty později, kdy nepozorná obrana poskytla Marmoushovi příliš prostoru v pokutovém území, aby si našel místo u bližší tyče a zvýšil na 3:1.

Die Kraichgauer byli zjevně frustrovaní z toho, že tak rychle znovu inkasovali a nedařilo se jim podruhé vrátit do hry, zatímco domácí zklidnili hru, a dokonce byli blízko k tomu, aby přidali čtvrtý gól, prudkou střelu Igora Matanoviče ale Baumann vyrazil.

Bochum byla před utkáním druhého kola bez výhry, ale měla lepší vstup do utkání. Největší šanci prvního poločasu měl domácí Philipp Hofmann, ale jeho pokus prosvištěl těsně vedle vzdálenější tyče, a tak se oba týmy ještě o přestávce rozešly smírně.

Mönchengladbach byl po celý první poločas pod tlakem a ve druhé půli zoufale potřeboval zlepšit hru. To se pomalu ale jistě dařilo, když Honorat z hranice pokutového území trefil brankovou konstrukci. Zdálo se, že snaha Hříbat přivedla Bochum k životu, Hofmann ale zahodil skvělou šanci dostat svůj tým do vedení - útočník chyboval v hlavičkovém zakončení, když míč poslal vedle.

Nevyužité šance se však Bochumi vymstily a Kleindienst nakonec v 67. minutě skóroval. Stejný hráč v 78. minutě pohotově přiťukl balon Honoratovi, jenž náskok zvýšil. Další gól už nepadl, a Gladbach tak půjde do reprezentační pauzy v lepším naladění. Tomáš Čvančara se dostal na hřiště v 82. minutě.

Dortmund udržel i podruhé v sezoně čisté konto, na rozdíl od úvodního vítězství 2:0 nad Frankfurtem dnes ale ztratil body za bezgólovou remízu v Brémách. Borussia hrála od 73. minuty bez vyloučeného Schlotterbecka.