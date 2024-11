Oficiálně: Hoffenheim zaplatil za nového trenéra 63 milionů korun, Čechy povede Rakušan Ilzer

Hoffenheim ukončil hledání nového trenéra po odvolaném Pellegrinovi Matarazzovi. Do klubu se ze Sinshiemu stěhuje Christian Ilzer, jenž v rakouské nejvyšší soutěži vedl od roku 2020 výběr Sturmu Graz. Všechny strany se dohodly na podmínkách, do Štýrského Hradce putuje kompenzace ve výši 2,5 milionu eur (asi 63 milionů korun).

Rakouský stratég do této chvíle nekoučoval nikde jinde než ve své rodné zemi, u Die Schwoazn měl původně zůstat až do roku 2026. Vábení německé Bundesligy ale nakonec neodolal a rozhodl se pro přesun do Bádenska-Württemberska. Ilzer si přivede asistenty a s přípravou mu budou pomáhat Dominik Deutschl a Uwe Hölzl, do realizačního týmu budou patřit i Frank Fröhling, Benjamin Hübner a Marco Angeler.

"Během mého rozhodování hrálo klíčovou roli několik faktorů. Hoffenheim je zajímavým klubem s obrovským potenciálem, navíc hraje v evropských pohárech a v neposlední řadě dostanu znovu možnost pracovat s Andreasem Schickerem (sportovní ředitel Hoffenheimu). Po několika rušných dnech se o to více těším na novou výzvu a už se nemohu dočkat, až poznám hráče," řekl Ilzer, který bude oficiálně představen na pondělní tiskové konferenci.

Die Kraichgauer se před listopadovou reprezentační pauzou nacházeli v domácí soutěži až na patnáctém místě, za dosavadních 10 kol získali jenom devět bodů, což odnesl padákem americký lodivod. Ten přišel do klubu v únoru roku 2023. Ilzer se mimochodem v Hoffenheimu setká i se čtveřicí českých krajánků ve složení Robin Hranáč, Pavel Kadeřábek, David Jurásek a Adam Hložek.

