Psychicky jsem na tom mnohem lépe, hlásí Süle. Před sezonou zhubnul a s Dortmundem chce titul

Borussia Dortmund letos v létě investovala do obrany. Koupila Waldemara Antona (28), vypůjčila si Yana Couta (22) a jejich parťákem v defenzivní linii by mohl být i Niklas Süle (28). Německý stoper se zbavil psychických problémů a je připraven na návrat do sestavy pátého celku minulého ročníku Bundesligy.

Borussia před několika měsíci dokráčela až do finále Ligy mistrů, které prohrála s Realem Madrid 0:2, a Süleho jméno se často objevovalo v tisku. Neřešily se ale kvalitní výkony, nýbrž jeho nadváha. Fotbalista nejedl zdravě, často si dopřával tučná jídla a jeho váha měla překročit 110 kilogramů.

"Nezvládal jsem to po mentální stránce, nedokázal jsem se namotivovat. Chtěl jsem, ale nešlo to," prozradil nyní v rozhovoru pro německou odnož televize Sky Sports Süle.

"Naštěstí se mi dařilo v osobním životě, po této stránce všechno bylo a je perfektní. V první polovině roku jsem absolvoval spoustu pozitivních rozhovorů a dostalo se mi pomoci," naráží 49násobný reprezentant na fakt, že spolupracoval i s psychologem.

Süle měl už od zimy špatnou fyzickou kondici, přišel o stálé místo v základní sestavě Dortmundu a podle očekávání se nevešel do nominace Juliana Nagelsmanna na domácí evropský šampionát. Trenér německého národního týmu vsadil na jiná jména, zadák BVB tak turnaj sledoval jen jako divák. Během něho si nicméně najal kondičního kouče a pracoval na sobě.

"Nominaci jsem si nezasloužil. Rozhodnutí trenéra bylo naprosto v pořádku, nebylo na něm nic špatného. Musel jsem se dostat do formy a k tomu nutně potřeboval shodit alespoň osm kilogramů. To vše po sezoně, s níž jsem nemohl být spokojen, moje výkony byly daleko za očekáváními," uvědomuje si Süle.

"Rady a připomínky ostatních včetně lidí z klubu jsem si vzal k srdci a začal na sobě znovu pracovat. Nyní jsem čímsi jako druhou verzí Niklase Süleho, změnil jsem i způsob stravování a dostavila se odměna, psychicky jsem na tom mnohem lépe. Po mentální i fyzické stránce na tom jsem tak, že mohu znovu zabojovat o místo v sestavě," hlásí.

Nejbližší program Borussie Dortmund. Livesport

Dortmund loni v tabulce německé Bundesligy obsadil až pátou příčku a toto umístění by letos rád vylepšil. Sám Süle má nejvyšší ambice. "Rád bych vyhrál mistrovský titul," říká jasně.