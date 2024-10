Ředitel Leverkusenu o Schickovi: Pasivita nepomůže. Musí to chápat, aby pracoval co nejvíc

Podle sportovního manažera Leverkusenu Simona Rolfese (42) nepomůže Patriku Schickovi (28) pasivně vyčkávat. Bývalý záložník Leverkusenu uvedl, že se český forvard musí na tréninku chopit příležitosti, aby svou nelichotivou aktuální situaci v kádru úřadujících německých mistrů změnil.

"S nespokojeností nemám problém. Bylo by také divné, kdyby tomu bylo jinak. Ale nepomůže ztratit se v pasivitě, je třeba věci řešit. Sezona má různé fáze a vyvíjí se. Hráči to musí pochopit, aby pro tým pracovali co nejvíc a zároveň byli připraveni, až dostanou šanci," uvedl Rolfes pro časopis Kicker.

Schick se totiž hned ve třech zápasech Leverkusenu v této sezoně nedostal vůbec na hřiště, v dalších pěti nastoupil z lavičky a jen ve dvou případech hrál od začátku. Kvůli tomu ztratil i místo v základní sestavě reprezentace a na utkání Ligy národů s Albánií a Ukrajinou vůbec nebyl nominován.

Patrik Schick v aktuálním ročníku Bundesligy. Livesport / Profimedia

"Sebevědomí můžete získat v tréninku – při zakončování situací i při hře s ostatními kluky. A pak musíte využít každou minutu, nic jiného vám nezbývá. U Patrika vidím tuto ochotu a pracovní morálku. I v minulé sezoně hrál velmi důležitou roli díky svým gólovým schopnostem a zakončovacím kvalitám," dodal Rolfes.

