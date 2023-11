Spekulace o Raúlovi se nepotvrdily. Union má z krize dostat Bjelica

Union Berlín nevyhrává, v polovině listopadu na jeho lavičce skončil trenér Urs Fischer a dnes bylo oznámeno jméno nového kouče. Německý klub má k lepším výsledkům nasměrovat Nenad Bjelica (52).

"Získali jsme zkušeného trenéra, který sbíral úspěchy v několika zemích. Má jasnou představu o tom, jakou cestou tým nasměrovat a jaký fotbal bychom měli hrát. Rychle si získal naší důvěru," zdůvodňuje volbu prezident Dirk Zingler.

U kormidla Unionu dlouhodobě stál Urs Fischer a jeho téměř pět a půl roku dlouhé angažmá skončilo v polovině listopadu. 57letý kouč klub z hlavního města dovedl do nejvyšší soutěže a loni s ním dokráčel až do Ligy mistrů. O to větší zklamání představuje probíhající sezona - Union vyhrál první tři soutěžní zápasy, z následujících čtrnácti ale odcházel třináctkrát poražen a výjimku představovala pouze překvapivá remíza v Neapoli.

Dočasným trenérem Unionu Berlín v uplynulých dnech byl Marco Grote a krátké působení zahájil remízou proti Augsburgu (1:1). Jeho pravou rukou se minulý týden stala Marie-Louise Etaová, první trenérka v historii 1. Bundesligy.

Bjelica německé prostředí zná, ještě v dobách aktivní kariéry totiž tři a půl roku oblékal dres Kaiserslauternu. Jako trenér vedl Austrii Vídeň, Spezii, Lech Poznaň, Dinamo Záhřeb, Osijek a naposledy turecký Trabzonspor, z něhož odešel před měsícem a půl.

"Mým úkolem je dostat klub ze složité situace, dodat mu sebevědomí a na tuto výzvu se těším. Chci vidět velmi dobře organizovaný tým, který bude hrát aktivní fotbal. A také hráče, kteří se nebudou bát převzít odpovědnost. Pracovat na tom musíme a také budeme společně," říká Bjelica.

Union měl na seznamu několik kandidátů a jedním z nich byl i někdejší útočník Realu Madrid Raúl, který pro španělský klub aktuálně pracuje jako trenér třetiligové rezervy.