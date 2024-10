Zářivá hvězda Bundesligy, která marně čeká na šanci v reprezentaci. Frimponga kouč ignoruje

Je považován za jedno z nejlepších křídel současného fotbalu. Pravidelně se hovoří o jeho přestupu do předních evropských klubů, byl v hledáčku Realu Madrid, Barcelony, Arsenalu, Manchesteru United a spekulovalo se také o návratu do Manchesteru City. V dresu Leverkusenu Jeremie Frimpong (23) září, v minulé sezoně byl jedním ze strůjců ligové neporazitelnosti Bayeru ověnčené titulem. Přesto se tomuhle synovi ghanských rodičů stále nedaří se prosadit v reprezentaci. Kouč Nizozemců Ronald Koeman na pravé straně ofenzivy pořád zkouší nová a nová řešení, přitom to nejlogičtější mu září v Bundeslize.

Frimpong je přitom na klikaté cesty zvyklý. Narodil se v Amsterdamu, v šesti letech se však jeho rodina přestěhovala na manchesterské předměstí Clayton. Tam si ho o tři roky později vyhlédli skauti ze City, kde dalších 10 let piloval své dovednosti v mládežnické akademii.

V září 2019 se rozhodl změnit dres a z Manchesteru zamířil do Celticu Glasgow. Hned při svém debutu zazářil ve čtvrtfinále Ligového poháru, a i když se na triumfu 5:0 nad Partick Thistle nepodílel ani gólem, ani nahrávkou, byl vyhlášen hráčem zápasu. V úvodním ročníku vyhrál v Celtic Parku hned tři soutěže – ligu, Skotský i Ligový pohár. A přestože v některých utkáních nenastoupil, s odehranými 23 duely byl v následujicí sezoně jednou z hlavních opor týmu.

Na přelomu sezony 2020/21 přiletěla nabídka z Německa, konkrétně od Bayeru Leverkusen, který za služby rychlonohého křídelníka klub zaplatil 11 milionů eur. A přišel velký průlom.

Rozjel se naplno, když do Leverkusenu dorazil trenérský mág Xabi Alonso. Ve španělském systému 3-4-3 exceloval, ve 34 ligových zápasech nastřílel osm gólů a k tomu přidal sedm asistencí. Není divu, že v posledních třech letech byl pravidelně zařazován do ideální jedenáctky Bundesligy.

Historická sezona 2023/24 pro Leverkusen znamenala zisk titulu bez jediné prohry, triumf v Německém poháru a účast ve finále Evropské ligy proti Atalantě. Frimpong k tomu ve 31 zápasech pomohl devíti góly a sedmi asistencemi. I v aktuálním ročníku prokazuje své tvůrčí schopnosti a v osmi startech napříč soutěžemi už připravil čtyři trefy.

Nevyužitá zbraň

Jeho mezinárodní kariéra však zatím tak lesklá není. Ačkoliv měl možnost reprezentovat Ghanu, zemi svých rodičů, nebo Anglii, v níž vyrůstal, vybral si rodné Nizozemsko. K národnímu týmu do 21 let se připojil v roce 2018, s A-týmem Oranjes prožil mistrovství světa 2022. I když v něm tehdejší trenér Louis van Gaal viděl potenciál, rodák z Amsterdamu se v Kataru nezvedl z lavičky ani na minutu.

Jeho nástupce Ronald Koeman pak Frimponga nenasadil proto, že se nechtěl zúčastnit mistrovství Evropy do 21 let. Debutoval tedy až 13. října 2023. Na letošním Euru se sice dostal na hřiště třikrát, místo v základu však vybojoval pouze jednou. Dle Koemana není v defenzivě dostatečně efektivní, takže ho na rozdíl od klubu využívá na útočnějších pozicích.

Často zůstává jen jako náhradník, třeba při nedávném zápase Ligy národů s Maďarskem, kde Nizozemsko urvalo jen bod díky gólu Denzela Dumfriese. A proti Německu, kde je za hvězdu, nastoupil až v poslední půlhodině. Jeho přítomnost však skóre nezměnila, Německo vyhrálo 1:0.

Na pravém křídle, které Frimpong obsadil během svého jediného startu v základní sestavě na letošním mistrovství Evropy proti Francii, dává kouč přednost jiným hráčům. Než na postu nasadil Xaviho Simonse, nastoupili Donyell Malen a Steven Bergwijn, který se trápil v zoufalé formě. Frimpong mezitím trpělivě čekal.

Je jasné, že to pod současným trenérem národního týmu Frimpong nemá jednoduché. Otázkou zůstává, zda své volby reprezentovat Nizozemsko nebude v budoucnu litovat. Ale kdo ví, třeba přijde čas na změnu a Oranjes ho ještě pořádně využijí.