Kontroverzní sudí Paták úřadoval: Nekonečné nastavení a sci-fi penalta. Šlo o sázky?

Desetiminutové nastavení místo avizovaných tří minut a penalta, kterou nikdo nechápe. Takový byl závěr prvního poločasu nedělního zápasu třetího kola ČFL mezi pražskou Admirou a rezervou českobudějovického Dynama. Hlavní roli sehrál dobře známý sudí Michal Paták (47). Ano, stále píská... Rozhodčí s kontroverzní pověstí úřadoval stejně jako v nejslavnějších dobách někdejšího místopředsedy svazu Romana Berbra (69). Šlo v tomto případě o sázkařský podvod? "Na zápase záhadně nefungovala kamera...," divil se v rozhovoru pro Livesport Zprávy trenér Dynama B Dušan Žmolík (41).

Paták odpískal v nejvyšší české soutěži 13 sezon, navzdory zřejmým chybám a nevídaným excesům. Třeba v roce 2007 nařídil v 90. minutě záchranářského duelu Příbram – Zlín vymyšlenou penaltu ve prospěch domácího týmu. Ve středočeském klubu, který má u fotbalové veřejnosti pochybnou pověst, mimochodem později působil jako sportovní ředitel...

Rozhodčí, přezdívaný "Řezník z Horní Břízy", je přesto s podivem stále aktivní v českém fotbale. Další otazníky o jeho způsobilosti vyvstaly ve zmiňovaném nedělním duelu ČFL. Pod poločasovým výsledkem 2:0 se totiž Paták a jeho asistenti Lukášové Langmajer a Kříž podepsali vrchovatou měrou. "Byly tam dvě divné situace už před penaltou. Jednou šel náš hráč sám na brankáře, podruhé dal dokonce gól. Pokaždé to byl ofsajd," nechápe trenér rezervy Dynama Žmolík.

Pomezní sudí vyhodnotil postavení Libora Bastla jako ofsajdové. SK Dynamo České Budějovice

V roli "obránce" se v popisovaných momentech blýskl jeden z pomezních, který samostatné úniky Libora Bastla zastavil.

Bastl vs. pomezní podruhé. SK Dynamo České Budějovice

V nastavení prvního poločasu se pak ujal kormidla sám Paták. Původně tři avizované minuty trvaly nakonec minut 10 a vše vyvrcholilo penaltovým zákrokem. Tedy alespoň hlavní rozhodčí jej viděl. Na rozdíl od ostatních na stadionu. "Ptal jsem se slušně, protože jsem nevěděl, jestli tam nebyla třeba ruka. Rozhodčí mi řekl, že pískal faul," objasňuje lodivod Jihočechů.

Na jeho výkon si přitom Dynamo dle vlastních slov do penalty stěžovat nemohlo. "Hlavní rozhodčí paradoxně nepískal špatně. Možná dával až hodně přísné žluté karty, jakoby hráči nemohli říct ani dobrý den. Až do penalty jsme si na něj ale nemohli stěžovat, ty dvě situace zastavil pomezní," dodal Žmolík.

Sudí Michal Paták nařídil v nastaveném čase prvního poločasu nesmyslný pokutový kop. SK Dynamo ČB

S oficiálním vyjádřením přišla během pondělí také Admira. "Kontroverzní rozhodnutí o nařízení pokutového kopu a především nastavení času nad rámec základní hrací doby 1. poločasu považujeme za velmi nešťastné. Tato velmi šířená událost neprávem znehodnocuje výkon našeho mužstva v utkání a především nezaslouženě vrhá velmi špatné světlo na klub FK Admira Praha jako takový," uvedl v oficiálním prohlášení pražský celek, jehož hráč Radek Šiler pokutový kop proměnil.

Sázkařský podvod?

Zástupce Dynama nepříjemně překvapilo, že si po zápase nemohli prohlédnout kamerový záznam, který podle předpisů soutěže musí pořídit domácí tým. "Nechci spekulovat, ale záhadně nefungovala kamera. Záznamy jsou naše. Chtěl jsem se hned po zápase podívat na ty situace na internetu, protože je běžné, že je záznam během pár minut dostupný na TV.COM. Nic tam ale nebylo. Je divné, že jsme na to nebyli ani upozorněni. V minulosti jsem se setkal s tím, že kamera opravdu nefungovala z nějakého důvodu, ale bylo nám to řečeno a vysvětleno dopředu. Byla obrovská náhoda, že jsme si kameru vzali s sebou, jinak by tohle ani nikdo neřešil," tvrdí Žmolík.

Redakce Livesport Zpráv na základě této informace kontaktovala vedení Admiry, které přispěchalo s vyjádřením. "Kamera na utkání ve smyslu soutěžního řádu samozřejmě byla, zápas byl natočen a video bude po vyžádání poskytnuto příslušné komisi FAČR. Stejně tak bude umístěno na server youtube.com, jak je běžné," sdělil mediální pracovník klubu Aleš Pivoda a vzápětí dodal: "Bohužel nefungoval přímý přenos na TV.COM, a to z nepříjemných technických důvodů. Ty byly odstraněny a odpolední utkání B-týmu s Brandýsem nad Labem v divizi už bylo odvysíláno."

Šlo o zmanipulovaný zápas? Na specializovaných zahraničních webech, které monitorují podezřelé sázky, totiž měl právě duel Admiry a Dynama B vyskočit jako rizikový.

Další indicie o tom, že nešlo o čistý zápas. Instagram / @blbykopacky

Ani zástupci domácí Admiry s Patákovými výroky nesouhlasili. "Nechápu tuhle situaci, hlavně jsem nepochopil délku nastavení. Rozhodčí ukázal, že přidá tři minuty. V té třetí se zahrával trestňák a poslal jsem před branku i stopery, protože jsem se domníval, že už bude konec. Hrálo se ale další asi dvě tři minuty a zhruba v páté minutě nastavení přišla ta penalta,” popisuje trenér Admiry František Peřina.

"Byly dohady, kopala se celkově v deváté minutě nastavení. Z lavičky to nešlo tak dobře vidět, ale když se na to dívám na videu, jednoznačně to penalta nebyla," uznal i sám lodivod vítězů.

Ke kauze, která v pondělí výrazně otřásla českým fotbalem, se vyjádřil i předseda FAČR Petr Fousek: "V souvislosti s tímto konkrétním videem a zápasem mě z fotbalového prostředí oprávněně kontaktovala spousta lidí. To, co jsem viděl, je naprosto nepřijatelné. Z úsilí o důvěryhodnost fotbalu, o kterou dva roky bojujeme, v žádném případě neslevíme. Třetí liga (ČFL) spadá do kompetence řídící komise pro Čechy a její komise rozhodčích, ale jednoznačně očekávám, že tyto komise vyvodí v tomto případě nekompromisní závěry."