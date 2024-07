Nebudu říkat, že za rok budeme hrát Premier League, prohlásil Rooney po příchodu do Plymouthu

Když byl ve čtvrtek oficiálně představen na tiskové konferenci coby nový trenér Plymouthu, hovořil Wayne Rooney (38) o odhodlání prokázat svou manažerskou úroveň. A to zejména ve stínu neúspěšného angažmá v Birminghamu, kde skončil na začátku letošního roku.

Bývalý kapitán Manchesteru United či anglické reprezentace Rooney byl v květnu jmenován koučem druholigového Plymouthu. Na jemu známé úrovni má ale co dokazovat. V Birminghamu, který hrál v minulé sezoně tutéž soutěž, vydržel pouhé tři měsíce – z 15 utkání jich rovnou devět prohrál a vyhrál jen dvě. Klub ze třetího největšího města Velké Británie tím nasměroval k sestupu.

Jeho příští úkol? Udržet druholigovou příslušnost pro Plymouth Argyle, který v loňském ročníku skončil na 21. místě. "Vždycky musíte dokázat, že na to máte. I když jsem hrál 20 let na nejvyšší úrovni, neustále jsem musel dokazovat, že tam patřím. Jako manažer děláte to samé. Je to normální, tlak je nedílnou součástí této práce," pronesl Rooney.

Krátce se bývalý kanonýr vrátil i k času strávenému v Birminghamu. "Do nového angažmá musíte jít s otevřenou myslí. Vždy se může stát, že se vám nebude dařit. Nemáte výsledky. Pak to samozřejmě má své důsledky. To byl i můj případ," řekl.

"Hodně času jsem dumal nad tím, co se v Birminghamu pokazilo. Věci se stávají z nějakého důvodu. Pozitivní na tom je, že nyní jsem tady a jsem tady proto, abych byl úspěšný. Tomu věřím," dodal 38letý Angličan.

Ačkoli legenda Manchesteru United věří ve své schopnosti, nechce si klást přehnané cíle. "Nebudu říkat, že za rok budeme hrát Premier League. Chceme být realističtí a pokračovat ve skvělé práci, kterou tu posledních pět let všichni odváděli," uvedl nejlepší střelec anglické reprezentace.

Rooney navazuje na trenérské práci Iana Fostera. Ten byl z Plymouthu propuštěn po necelém půl roce kvůli špatným výsledkům v dubnu. Jistotu setrvání v soutěži získal tým z jihu Anglie až po posledním utkání sezony. Místo něj sestoupil právě Birmingham.