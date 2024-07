Bál jsem se jen ofsajdu, oddechl si Hašek, když zajistil Dukle šťastnou výhru

Je fotbalovým obráncem, který nosí slavné hokejové jméno. A v sobotu si Dominik Hašek dal opožděný dárek – osm dní po 26. narozeninách zajistil Dukle v pražském derby druhého kola Chance Ligy s Bohemians výhru 1:0. Po zápase odchovanec Hradce Králové uvedl, že při šťastné trefě z téměř poloviny hřiště se obával jen případného ofsajdu před chybujícím brankářem Michalem Reichlem.

Trenér Klokanů Jaroslav Veselý konstatoval, že jeho tým prohrál bizarním gólem. Původně byl připsán dotírajícímu Murisi Mešanovičovi, pak ho hlasatel přiřkl Tomáši Vondráškovi. Až třetí verze byla správná, autorem dalekonosného nákopu po překročení půlící čáry byl Hašek.

"Bál jsem se jen případného ofsajdu. Věděl jsem, že autorem budu já nebo Muris, ale když jsme se šli radovat, on hned říkal, že se míče nedotkl," řekl šťastný střelec.

Na jeho dlouhý centr gólman vyběhl, před Mešanovičem ale míč takřka promáchl, jen lehce jej tečoval a balon nakonec doskákal do sítě. Videorozhodčí situaci ještě přezkoumal a potvrdil Haškovi premiérovou trefu v jeho 16. prvoligovém startu. "Je to pro mě jeden ze splněných snů, znamená to strašně moc," usmál se střelec.

Po více než pěti letech navázal na jiného obránce Branislava Miloševiče. Srbský hráč byl posledním autorem vítězného gólu Dukly na prvoligové scéně, postaral se o něj v březnu 2019 při výhře 2:1 nad Karvinou. Od té doby tým z Julisky na svého Dominátora čekal.

"Měli jsme kvalitní vstup do utkání, slušný začátek. Bohemka byla zatlačená a přišlo mi, že nevěděla, co s míčem. Pak zápas ovlivnila nešťastná červená karta pro Lukáše Matějku. Uskákali jsme to a ubojovali, o přestávce jsme si řekli, že musíme makat dál. Byli jsme odměněni, když červenou kartu dostal i soupeř (Martin Dostál). Bylo to hodně o prvním gólu. Štěstí se naklonilo k nám, dali jsme ho my," uvedl Hašek.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po odchodu z mateřského Hradce Králové nasbíral 14 ligových startů v Mladé Boleslavi a právě v Bohemians 1905. Působil také ve Vlašimi a v Chrudimi, loni v létě zamířil do Dukly, s níž vybojoval návrat mezi elitu.

"Po úvodní porážce s Plzní a před dalším utkáním na Spartě je pro nás vítězství nad Bohemkou nesmírně důležité, zvedne nám sebevědomí. Na Letné nás nečeká vůbec nic jednoduchého. Pojedeme tam bojovat, ne se vzdávat předem. S Plzní jsme dostali blbé góly, ale už tam jsme si ověřili, že i s takovými soupeři se dá hrát. To je po postupu do ligy důležité," uzavřel Hašek.

