Baník se přiblížil návratu na Bazaly. Ostravští zastupitelé se shodli na výstavbě stadionu

Ostravští zastupitelé ve středu schválili pětistranné memorandum k výstavbě fotbalového stadionu Bazaly. V nejbližších dnech vznikne také pracovní skupina, která začne připravovat projekt a chystat se bude i architektonická soutěž na podobu nového stadionu, která by měla být vyhlášena ještě v letošním roce. Novinářům to řekl primátor Jan Dohnal (Spolu).

"Memorandum je deklaratorní záležitost, která naznačuje, že všechny zúčastněné subjekty mají zájem se na projektu podílet. Není to žádná smlouva, je to společná vůle stran, že v tomto projektu chtějí pokračovat," uvedl Dohnal.

Město se pro výstavbu nového fotbalového stadionu rozhodlo poté, co ověřovací studie prokázala, že stavba pro minimálně 15 tisíc diváků je v původním areálu legendárního stadionu Bazaly možná. Domovským areálem Baníku byl stadion na Bazalech od roku 1959 až do sezony 2014/2015, kdy se fotbalisté museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám.

Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí je ale podle vedení města poměrně problematické a městský stadion je už na hranici svých kapacit. Signatáři memoranda jsou kromě města také fotbalový klub FC Baník Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, Fotbalová asociace České republiky (FAČR) a městská společnost Vítkovice Aréna jako vlastník Bazalů.

"Ze strany města je nejdůležitější postavit nový stadion právě na Bazalech, ze strany Baníku je nejdůležitější, že se na tom chce podílet, a ze strany FAČR, že by stadion mohl sloužit i českému národnímu týmu. Je tam i fotbalová akademie, to znamená i výchova mládeže," řekl primátor.

Stadion by podle předpokladů mohl mít kapacitu 15 tisíc až 17 tisíc diváků. Jeho výstavba by měla stát 1,5 až 1,7 miliardy korun, počítá se s náklady 100 tisíc korun na jednu sedačku. Samotná stavba by měla začít v roce 2027. Město prověřovalo několik variant možné výstavby nového stadionu včetně jeho vybudování v blízkosti městského stadionu. Pozemky tam ale nejsou v jeho vlastnictví a byla by rovněž nutná změna územního plánu.

Bazaly se město rozhodlo odkoupit v roce 2013, klub měl tehdy značné finanční problémy. Město za areál zaplatilo zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování. Město následně dalo areál opravit zhruba za 320 milionů korun a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům i k tréninkům. Divácká kapacita stadionu hlavní hrací plochy je aktuálně 450 sedadel.