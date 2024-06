Fotbalový klub FC Baník Ostrava se v budoucnu zřejmě vrátí na legendární stadion Bazaly. Město chce v lokalitě vybudovat nový stadion. Ověřovací studie, kterou si nechalo zpracovat, ukázala, že výstavba sportoviště pro minimálně 15.000 diváků je v původním areálu možná. Novinářům to v pondělí řekl primátor Jan Dohnal (Spolu). Město chce ještě letos vyhlásit architektonickou soutěž, se samotnou výstavbou by se mohlo začít v roce 2027. Náklady na stavbu stadionu město odhaduje na maximálně 1,5 miliardy korun.

Domovským areálem Baníku byl stadion na Bazalech od roku 1959 až do sezony 2014/15, kdy se fotbalisté museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní stadion už nevyhovoval stanoveným podmínkám. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí je ale podle vedení města poměrně problematické a výhledově navíc počítá na stadionu s dalším rozvojem atletiky a do krajské metropole chce přilákat špičkové trenéry. Podle primátora je už nyní městský stadion na hranici svých kapacit.

Také podle majitele klubu Václava Brabce je zázemí pro fotbalisty nevyhovující. "Baník jako jediný v republice hraje na atletickém stadionu. Všechno je uzpůsobeno atletice, ať už se jedná o novinářskou zónu, bufety, které jsou nedostatečné. Vzdálenost ze sektoru za brankou je taková, že nemohou fanoušci vůbec vidět, co se odehrává na druhé straně hřiště," uvedl Brabec.

Studii proveditelnosti si město zadalo v únoru. "Tato studie říká, že nepřišla na nic, co by bránilo fotbalový stadion postavit," uvedl Dohnal. Podotkl, že celý proces je teprve na začátku a bude nutné připravit projekt. "Jsem rád, že ta studie vyšla. Cesta moje a cesta Baníků se dneska upíná k Bazalům," uvedl majitel klubu Václav Brabec.

Primátor připomněl, že město o stavbě nového fotbalového stadionu uvažovalo dlouhodobě a prověřovalo několik variant včetně výstavby nového fotbalového stadionu v blízkosti městského stadionu. Pozemky tam ale nejsou v jeho vlastnictví a byla by rovněž nutná změna územního plánu.

"Další krok bude spočívat v tom, že teď město vypracuje podmínky architektonické soutěže. Návrh toho, jak stadion bude vypadat, vzejde z architektonické soutěže, kterou bychom chtěli vyhlásit nejpozději do konce tohoto roku. Očekáváme, že by soutěž mohla proběhnout v první půlce příštího roku. Koncem roku 2026 bychom mohli mít projektovou dokumentaci v nějakém stupni povolování. Samotná realizace, pokud nenarazíme na nějaké nepředvídatelné komplikace, by mohla začít v roce 2027," řekl Dohnal.

Kapacita kolem 17 tisíc

Nevyloučil, že by stadion mohl mít i větší kapacitu, než s jakou pracovali autoři ověřovací studie. Podle primátora se ale větší stadion než pro 18 000 až 20 000 návštěvníků do lokality nevejde. "Osobně si myslím, že se budeme pohybovat někde kolem 17 000," uvedl Dohnal.

Náklady na stavbu nového fotbalového stadionu město odhaduje na maximálně 1,5 miliardy korun. Při odhadech vycházelo i z nákladů na výstavbu stadionu v Hradci Králové. Brabec uvedl, že je připraven se na výstavbě stadionu finančně podílet.

Bazaly se město rozhodlo odkoupit v roce 2013, klub měl tehdy značné finanční problémy. Město za areál zaplatilo zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování. Město následně nechalo areál opravit za zhruba 320 milionů korun a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům i k tréninkům. Divácká kapacita stadionu hlavní hrací plochy je aktuálně 450 sedadel.