Bylo to vítězství vůle a disciplíny, hodnotil Koubek. Pardubice mohly podle Kuliče mít bod

Plzeň byla v duelu Chance Ligy proti Pardubicím favoritem a nakonec získala tři body za výhru 2:0, ale soupeř ji zlobil. "Hodně jsem si oddechl, že jsme to zvládli. Věděl jsem, že to bude složité," přiznal Miroslav Koubek, trenér vítězů. "Museli jsme to vydřít," dodal. Trenér Pardubic Marek Kulič svůj tým i přes prohru chválil. "Zaplatili jsme daň za mládí a v dobrých situacích volili bohužel horší řešení, to nás stálo bod," ulevil si před kamerami O2 TV.

Viktoria přerušila čtyři zápasy trvající sérii bez výhry. Cesta za třemi body proti Pardubicím ale nebyla úplně jednoduchá. "Věděl jsem, že to bude složité. Pardubice jsou běhavý soupeř. Nám teď trošku chybí energie, máme náročný program, oslabuje nás to, takže když zápas skončil, oddechl jsem si," přiznal trenér Viktorie.

Jeho tým nezářil, občas to herně skřípalo. "Museli jsme to vydřít, bylo to vítězství vůle, disciplíny směrem dozadu, odehrát to s nulou, což se podařilo," uznal po závěrečném hvizdu.

"Věřili jsme, že to zvládneme. I v té křeči, v které jsme se nacházeli, tak kluci měli strašnou vůli vyhrát. Byli nervózní, na výkonu to bylo vidět. A já jsem šťastný a děkuji jim, že to vydřeli. Nebylo to o kráse, bylo to o tom, to dokázat," konstatoval s tím, že určitě o poločasové pauze nezvyšoval hlas. "Šlo o to urvat tři body."

Trenér Pardubic Marek Kulič, který zaskakoval na lavičce místo potrestaného Jiřího Saňáka, jenž byl jen na tribuně, své svěřence za výkon ve Štruncových sadech pochválil. "Pro nás to bylo smolné utkání. Z brejkových situací jsme toho měli vážně moc. Patrák šel i sám. Zaplatili jsme daň za mládí, ale kluci podali velmi dobrý výkon," chválil bývalý vynikající útočník.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Slibně rozjetých akcí měly Pardubice více. "Vždycky jsme si ale v té dobré situaci vybrali horší variantu řešení. To nás stálo bod, možná i tři body. Sice jsme tedy prohráli 0:2, ale je tam pozitivum. První start v lize si připsali dva kluci z béčka," dodal.