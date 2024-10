Čtyřzápasovou plzeňskou sérii bez výhry ukončil vítěznou trefou proti Pardubicím Slončík

Plzeň porazila v 11. kole Chance Ligy doma Pardubice 2:0. O triumfu favorita rozhodl svým druhým zásahem v plzeňském dresu Tom Slončík, v závěru přidal pojistku Milan Havel. Po sérii čtyř soutěžních utkání bez výhry si tak viktoriáni spravili chuť prodloužením domácí stoprocentní bilance nad týmem z města perníku, který naopak dosud neudržel v tomto ligovém ročníku čisté konto.

Plzeň nastoupila bez potrestaného záložníka Lukáše Červa, jenž byl vyloučen v předchozím zápase s Mladou Boleslaví. K dispozici navíc nebyli do středu pole ani nemocný Erik Jirka a zraněný Jiří Panoš. Absence však trápily i hosty. Pardubice se totiž musely obejít bez hlavního trenéra Jiřího Saňáka i středních záložníků Tomáše Solila a Dominiqua Simona, všichni tři byli vyloučeni v posledním duelu s Teplicemi.

Už ve třetí minutě ukázal sudí Marek Radina na značku pokutového kopu, po čtyřminutové intervenci VARu však penaltu pro Plzeň odvolal. Tomáše Polyáka totiž zasáhla střela Lukáše Kalvacha do ruky až poté, co se odrazila od jeho těla. Až do 45. minuty se pak kreativní fotbal ze hřiště vytratil a začal opět až v nastavení prvního dějství. Cadu nejprve vyzval ke skórování Pavla Šulce, jeho slabá hlavička ale skončila v náručí Jana Stejskala.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na druhé straně se před Sampsona Dweha natlačil Vojtěch Patrák, včas mu ovšem pod nohy skočil Martin Jedlička a jeho pokus vyrazil. Před odchodem do kabin prodloužil centr Alexandra Sojky na zadní tyč Václav Jemelka, Šulcovi však chyběl ke skórování půlkrok. Tak jak skončila první půle, začala i ta druhá. Dwehův dlouhý aut na malé vápno přistál na hlavě Šulce, ovšem jeho pokus reflexivně vyrazil na brankové čáře Stejskal.

V 56. minutě se již viktoriáni mohli radovat. Šulcův centr z pravé strany na zadní tyči vrátil hlavou před bránu Cadu a Slončík z malého vápna poslal z voleje míč pod břevno. Krátce nato chtěl vyrovnat Eldar Šehič přímým kopem z více než 30 metrů. Jedlička měl co dělat, aby míč vytěsnil zpod břevna. V 68. minutě se navíc řítil z levé strany sám na plzeňského brankáře Patrák, místo střely však nepřesně přihrál na Marzuqa Yahayu a míč skončil v zámezí.

V nastavení pojistil triumf favorita Havel, jenž dorážel střelu Prince Kwabeny Adua. Viktoria se tak po čtyřech předchozích zápasech bez výhry mohla radovat z tříbodového zisku. Plzeň tak porazila Východočechy i v pátém vzájemném střetnutí hraném ve Štruncových sadech, Pardubice naopak v lize nevyhrály už počtvrté v řadě a ani v desátém zápase tohoto ligového ročníku neudržely čisté konto.

V dalším kole pojedou viktoriáni po reprezentační pauze v sobotu 19. října do Ostravy, Pardubice se téhož dne vydají do Prahy vyzvat Duklu.