Čeká Straku proti Hradci zápas pravdy? Jsem pod tlakem, vím to, neskrývá trenér Dynama

Dynamo České Budějovice se beznadějně topí u dna Chance Ligy, když má na kontě po jedenácti odehraných zápasech jediný bod a k tomu i tristní skóre 3:29. Trenér František Straka (66) před sobotním domácím duelem s Hradcem Králové znovu pumpoval do týmu víru, že tým zlomí bídnou sérii. Naznačil ale také, že je pod tlakem a může být ohrožena jeho pozice.

Jihočeši svůj jediný bod uhráli na domácí půdě proti Bohemians (0:0), teď se poměří před vlastním publikem s hradeckými Votroky. Dynamo potřebuje nutně zabrat. "Jsme v nepříjemné situaci, ale neuhnu z toho, co děláme. Jsem pod tlakem, vím to. Ale dokud u týmu budu, budu s ním pracovat, dokud se to nezlomí," svěřil se Straka médiím den před výkopem.

Z jeho slov lze vycítit, že jeho trenérská pozice není úplně nejpevnější. "Musíme věřit, že utkání s Hradcem konečně zvládneme, protože jsme i v minulých zápasech měli dobré věci," konstatoval.

Kritika fanoušků pochopitelně míří také na výkonného šéfa klubu, tím je Emil Kristek. Dynamo už jednou v této sezoně trenéra měnilo. Po druhém kole skončil v pozici hlavního kouče Jiří Lerch.

Hradec Králové pojede do Budějovic s respektem. Tvrdí to alespoň Adrian Rolko, asistent kouč Davida Horejše. "Dynamo prochází jistou obměnou, je tam řada mladých hráčů, kteří se na domácím hřišti prezentují solidní hrou. Pro nás to tedy bude těžký zápas," nechal se slyšet kouč.

Straka není v jednoduché situaci. Livesport / Profimedia

Dobře ví, že v očích fanoušků je tříbodový zisk pro Votroky skoro povinností. On ale nevnímá situaci zjednodušenou optikou. "Většina týmů v Budějovicích vyhrávala, ale my tam musíme jet s pokorou, plně soustředěni na utkání. Do Hradce ale chceme odvézt nejlépe tři body," konstatoval Rolko.