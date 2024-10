Zmar Dynama trvá, v Karviné padlo podesáté v sezoně. Slovácko doma nestačilo na Teplice

Karviná opanovala domácí utkání 12. kola Chance Ligy s Českými Budějovicemi 4:1 a připravila Dynamu desátou ligovou prohru v sezoně. Dvěma brankami se o to hlavní měrou postaral ve výborné formě hrající útočník Filip Vecheta. Slovácko na svém stadionu překvapivě podlehlo Teplicím 0:2. Domácí sice měli mnohem šancí, za špatnou produktivitu je však potrestali Abdallah Gning a Filip Horský. Korunu špatné koncovce Slovácka nasadil neproměněnou penaltou Marek Havlík.

Domácí naposledy remizovali 0:0 s Hradcem Králové a na kontě měli jedinou porážku z předchozích šesti zápasů v lize (2-3-1). Naproti tomu hosté v 11. kole nestačili na Slovácko a s pouhým bodem se nacházeli na samém dně tabulky. Dynamo navíc čtyři z devíti porážek zaznamenalo venku, kde jako jediné v sezoně nebodovalo, přičemž na vítězství na venkovním stadionu čeká od října 2022.

První zajímavé akce se diváci na Městském stadionu dočkali už v šesté minutě zápasu, kdy šli domácí Andrija Ražnatovič a Amar Memič sami na branku hostů. Kvůli včasnému obrannému zákroku Jihočechů se ale ke střele nedostali. Karviná slavila až o minutu později, kdy Giannis-Fivos Botos našel přesnou přihrávkou Vechetu, jehož tečovaný pokus zpoza šestnáctky nakonec skončil v síti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I přes jasnou herní dominanci Slezanů se do gólové příležitosti dostali i svěřenci Františka Straky. Ve 25. minutě se Ubong Ekpai dostal po individuálním průniku až do pokutového území, kde nastřelil břevno karvinské branky. V 29. minutě se ale opět radovali domácí, Memič poslal přímý kop nákopem na zadní tyč, nikdo z hráčů balon ale netečoval a k překvapení brankáře Viléma Fendricha doputoval až do sítě.

I ve druhém poločase dala Karviná rychlý gól. Po pár sekundách využil zmatku v soupeřově vápně Kristián Vallo, jenž dokázal hostům odebrat balon a přihrát jej Vechetovi, který střelou na bližší tyč znovu propálil Fendricha. Jihočeský debakl v 63. minutě korunoval Kahuan Vinicius, který se po přihrávce od Botase na hranici malého vápna nemýlil a nasměroval míč k tyči. Hosté v samotném závěru zápasu alespoň snížili po přesné hlavičce Jakub Matoušek.

Domácí čeká příští neděli utkání v Mladé Boleslavi. České Budějovice si budou chtít spravit chuť v sobotu na Střeleckém ostrově, kde přivítají Hradec Králové.

Jestli by se dala shrnout prozatimní ligová sezona Slovácka do jednoho slova, tak by to byl výraz efektivita. Tým z Uherského Hradiště měl totiž na svém kontě po 10 zápasech pouhých osm vstřelených branek, ty mu nicméně stačily na umístění v horní polovině tabulky. Severočeši se naopak před reprezentační pauzou bodově nadechli, jelikož na důležitou výhru v Pardubicích navázali domácí remízou s Duklou.

Do zápasu vstoupilo lépe Slovácko, které si již během první půle začalo vytvářet slibné příležitosti. Na sklonku úvodní desetiminutovky našel Michal Trávník uvnitř vápna zcela volného Michala Kohúta, jehož ránu z první zastavilo břevno, od něhož se následně míč odrazil jen na brankovou čáru. Tyč zachránila hostující celek i o pár chvil později, kdy po dalším exkluzivním centru Trávníka hlavičkoval Tomáš Břečka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Drtivá převaha týmu z Moravy pokračovala i nadále. Skvělým individuálním průnikem se blýskl Kim Seung-Bin, jehož následnou ránu pod břevno vyrazil skvělým zákrokem Richard Ludha. Neskutečný festival smůly pokračoval i nadále, další Kimův pokus totiž skončil i tentokrát na tyči. Bezbrankový stav však ve 42. minutě prolomil na druhé straně přesným zakončením z rychlého protiútoku hostující Gning, a poslal tak Skláře do poločasového vedení.

Po změně stran vzbudilo emoce počínání Josefa Švandy, jehož nešetrný zákrok na Kima byl po zhlédnutí záznamu vyhodnocen jako penaltový. Slovácko tak dostalo možnost zahrávat pokutový kop, ten ale v 60. minutě nevyužil ke srovnání Havlík, jenž bránu přestřelil. V 82. minutě pak hosté pojistili svou výhru, když se přesnou dorážkou prosadil důrazný Horský.

Slovácko tak sérii tří soutěžních výher prodloužit nedokázalo. Naopak Teplice díky sedmi bodům z posledních tří duelů postupně stoupají tabulkou. Další zápas sehrají Skláři příští neděli doma proti Bohemians, což při současné formě Klokanů může vyústit v další bodový přísun. Tým z Uherského Hradiště vycestuje o den dříve na stadion Liberce.