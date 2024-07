Chci dostat do Edenu zpět Ligu mistrů, řekl Trpišovský. Tvrdík tlak od majitele necítí

Po třech druhých místech za sebou vstupují fotbalisté pražské Slavie do nadcházejícího ročníku s jasným cílem získat první ligový titul od sezony 2020/21. Tým z Edenu chce zároveň projít do hlavní fáze Ligy mistrů, do níž se tentokrát přímo kvalifikuje i vítěz nejvyšší soutěže. Na tiskové konferenci před ligovým startem to uvedli předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a trenér Jindřich Trpišovský.

"Máme cíl, který po letech, kdy jsme hovořili o nižších sportovních ambicích klubu, mohu díky novému akcionáři (Pavlu Tykačovi) říct s radostí, suverenitou a podmínkami pro práci. Cíl je jednoznačný – nejbližší sezonu před sebou máme dvě příležitosti vrátit Ligu mistrů do Edenu. Všichni v klubu pro to uděláme absolutní maximum," řekl Tvrdík.

První pokus na účast v hlavní fázi Ligy mistrů budou mít Pražané letos v létě, kdy vstoupí do kvalifikace ve třetím předkole. Start v milionářské soutěži by si rádi vydobyli i příští rok na jaře z domácí soutěže. "Máme respekt k našim soupeřům, v kvalifikaci Ligy mistrů i v české lize, ať už je to Sparta či Plzeň. Chápeme, že naše rozhodnutí vyhrát nemusí znamenat, že se to stane. Ale chceme mít pocit, že jsme pro to udělali naprosto vše. Věřím, že aspoň jednou, když ne ideálně dvakrát sem do Edenu Ligy mistrů dokážeme doručit," doplnil Tvrdík.

"Formuje se tu zase tým, který je ambiciózní a na prvním místě má získávání trofejí. Poslední dva tři roky byly spíše o tom udržet chod klubu v tom, na co jsme byli zvyklí. Pro mě by měl titul na konci stejnou hodnotu, i kdyby přímý postup do Ligy mistrů nebyl. Titul letos chceme za každou cenu, chceme pro to udělat maximum. Že k tomu je bonus, o to je to zajímavější. Přeju si, abychom proměnili hned první pokus, jedna z mých met je dostat do Edenu zpět Ligu mistrů," řekl Trpišovský.

Slavia v letech 2019 až 2021 získala tři ligové tituly po sobě, poslední tři sezony nejvyšší soutěže ale jednou nestačila na Plzeň a dvakrát na nynějšího obhájce trofeje Spartu. "Áda Šádek (předseda představenstva Plzně) včera říkal, že pražská 'S' musejí, on může. Že nás budou prohánět, že mají psychologickou výhodu," řekl Tvrdík.

"My o tom s Jindrou (Trpišovským) opakovaně hovoříme, že pod velkým tlakem ne všichni hráči a všechny týmy dokážou hrát. Věřím, že tým na to máme tentokrát připravený, že na to máme připravenou hlavu. Že uděláme vše pro to, abychom tento tlak zvládli," dodal Tvrdík.

Po zimním příchodu nového vlastníka miliardáře Tykače vnímá velká očekávání před sezonou. "Možná mi neuvěříte, ale já žádný tlak od Pavla Tykače necítím. Drží své slovo a svá veřejná vyjádření. Z druhé strany my logicky tlak sami k sobě cítíme. Jsme si vědomi, že od doby, co Pavel Tykač přišel do klubu, se nám nepodařilo dobýt pohár, titul a vypadli jsme i v Evropské lize s AC Milán. Minimálně já jako šéf klubu cítím odpovědnost, že už bych chtěl Pavlu Tykačovi udělat radost nějakým mimořádným výsledkem," řekl Tvrdík.

"Zadruhé cítíme tlak logicky a správně od fanoušků. Máme absolutně všechny podmínky, mohli jsme přivést posily, které považujeme pro nás za nejlepší. Jestliže máte všechny podmínky a nemusíte prodávat z ekonomických důvodů hráče, nemůžete mít jinou ambici než nejvyšší. A jestliže dostanete od akcionáře všechny podmínky, logicky musí být i odpovědnost. Ano, cítím odpovědnost za tuto sezonu. Pohybujeme se ve sportu, nemusíte vždy vyhrát, ale na konci musíme mít pocit, že jsme pro úspěch udělali maximum," dodal.