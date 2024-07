Slavia pokračuje v mohutném posilování. Vrací se Olayinka, Tvrdík potvrdil zájem o Chama

Peter Olayinka je na cestě zpět do Slavie.

Hvězdné posilování pražské Slavie nebere konce. Po návratu Davida Zimy a přestupech reprezentantů Jindřicha Staňka a Tomáše Chorého z Plzně má zpět do Edenu namířeno také Peter Olayinka (28). Bývalý kapitán sešívaných odešel před loňskou sezonou jako volný hráč do CZ Bělehrad, odkud se má nyní podle slov předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka vrátit za dva miliony eur (asi 50 milionů korun). Ani to však nemusí být vše...

"Před tři čtvrtě hodinou jsme rámcově dokázali najít shodu na podmínkách transferu, Crvena zvezda přijala naši nabídku. Jsem rád, že jsme se dokázali domluvit na transferové ceně. Ještě nejsme na konci, abychom mohli oficiálně oznámit jeho příchod do Slavie. Ještě musíme doladit smluvní vztahy. Věřím, že během pár dnů to dotáhneme," řekl šéf Slavie Tvrdík.

Jak Livesport Zprávy informovaly už na začátku července, vršovickému celku hrál do karet Olayinkův zájem o návrat. Osmadvacetiletý fotbalista není v Srbsku spokojený s rodinným zázemím a rád by svou budoucnost spojil s klubem, v němž přesně ví, co může očekávat. Ve Slavii odehrál pět sezon, během kterých třikrát zvedl nad hlavu trofej pro českého mistra a stal se jedním z klíčových hráčů sestavy trenéra Jindřicha Trpišovského.

Slavia by s jeho návratem získala produktivní křídlo, ale také lídra do kabiny, která se v minulých dnech rozrostla o Tomáše Chorého. Jestli dohoda nakonec opravdu klapne, Olayinka bude moct rozšířit svou bilanci v sešívaném dresu. Doposud za Slavii odehrál 183 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 50 gólů a 26 asistencí.

Přestup však zatím není hotový. "Ještě musí projít prohlídkou," zaznělo z úst Tvrdíka na tiskovce. Mnohdy jen formalita, v případě Olayinky však mohou nastat menší obavy. Před třemi lety totiž jeho transfer do Kodaně ztroskotal právě u lékařů, kteří přesun do Dánska z neznámých důvodů neposvětili. Nic takového se ovšem v případě návratu do Edenu neočekává.

Zájem o Chama

Olayinka nemusí být poslední letní posilou Slavie, Tvrdík totiž potvrdil přetrvávající zájem o Muhammeda Chama z francouzského Clermontu. Rakouský záložník, jemuž po sezoně končí na Stade Gabriel Montpied smlouva, údajně má zájem obléknout vršovický dres, představy obou klubů o přestupové částce jsou však výrazně odlišné.

"Hráč má zájem sem jít. Nedaří se nám ale zatím dohodnout s Clermontem. S hráčem a jeho agentem jsme v kontaktu, a pokud přestup nerealizujeme nyní, věříme, že sem přijde později," uvedl Tvrdík.