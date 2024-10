Cítím tlak. Četl jsem, že budu odvolaný, tak uvidíme, řekl Saňák po prohře s Baníkem

Fotbalisté Pardubic znovu padli. Už počtvrté za sebou. V utkání s Baníkem Ostrava dokonce gólem až v deváté minutě nastavení, kdy vystřelil hostům tři body střídající Matěj Šín. V táboře hostů rozpoutal euforii, poražení klesli po prohře 2:3 zklamáním na trávník. Výsledek ještě víc vystupňoval tlak na pardubického trenéra Jiřího Saňáka. "Cítím tlak, čtu to všude. Zatím jsem neslyšel nic jiného, než že budu odvolaný. Tak uvidíme," okomentoval do kamer O2 TV svou situaci.

Baník Ostrava přijel do Pardubic v roli jasného favorita, herně sice měl navrch, jenže výsledkově urval výhru až v závěru. Domácí kouč z toho byl hodně zdrcený. "Co se mi honí hlavou? Zklamání, naštvání... Přišli jsme o to vlastní naivitou," popsal, jak se cítí po závěrečném hvizdu.

Rozhodně odmítl svádět porážku na nezkušenost a mládí svých svěřenců. "Viděl jsem tam z naší strany spoustu heroických výkonů. Jen se na to nadřeme, je tam i spousta nekvality. Máme dohrát věci, které nedohrajeme, a pak se to na nás valí. Situaci u rozhodující branky jsme mohli třikrát přerušit… Nedá se nic dělat, musíme makat dál," konstatoval.

I když je porážka další a pořádnou nepříjemností, pořád si kouč stojí za tím, že by hráči neměli podléhat ponuré náladě. "Jsou přece horší situace v životě, tohle je fotbal. Jestli se z tohohle máme složit, tak hráči, nebo kdokoliv, kdo dělá fotbal, tady nemá co dělat," pravil ostře.

Saňák se pak vyjádřil i k tomu, zda se po další porážce neobává odvolání. Pardubice totiž už šestkrát v řadě nevyhrály. "Určitě cítím tlak, to je normální. Člověk to čte všude, tak to je v našich končinách. Zatím jsem neslyšel nic jiného, než že budu odvolaný. Tak uvidíme," dodal.