Liberec si částečně napravil reputaci proti Slovácku, hosty potopilo vyloučení kapitána

Fotbalisté Liberce se po měsíci dočkali v lize vítězství a v rámci 13. kola zdolali Slovácko jednoznačně 4:0. Týmu z Uherského Hradiště se herní plán kompletně sesypal už v úvodním dějství. Průbojnou hlavičkou otevřel skóre Santiago Eneme, po půlhodině hry zatáhl za záchrannou brzdu kapitán hostů Stanislav Hoffman a početně zvýhodněný Slovan navíc v závěru první půle využil i pokutového kopu zásluhou Ľubomíra Tupty.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče vstupovali do duelu se Slováckem po dvou porážkách za sebou, zapomenout chtěli zejména na debakl 0:5 v derby s Jabloncem. Moravané přijeli do severních Čech ve snaze vynahradit fanouškům prohru na domácí půdě proti Teplicích, která ukončila třízápasovou sérii výher v soutěžních zápasech.

Jenže do utkání mnohem lépe vstoupil Liberec. V osmé minutě z nadějné pozice vypálil Tupta, jeho pokus ještě srazil na rohový kop Hofmann. Po čtvrthodině hry šli Severočeši zaslouženě do vedení, když se po centru Marka Ichy z pravé strany pověsil do vzduchu Eneme. S uplynulou půlhodinou přišla pro hosty další komplikace.

Kapitán Hofmann fauloval těsně před šestnáctkou unikajícího Denise Višinského, za což si vysloužil druhou červenou kartu v aktuálním ročníku. Zdvojnásobení vedení se Slovan dočkal téměř vzápětí, kdy Višinský rozehrál standardku na Ivana Varfolomejeva a ukrajinský záložník zamířil z hranice šestnáctky přesně k tyči. Na konci první půle Tupta zpečetil skvělé první dějství z pohledu domácích nekompromisní penaltou.

Liberec druhé dějství začal tak, jak skončil to první. V 57. minutě zahrával rohový kop, Višinský z něj našel Azize Kayonda, který nádhernou dalekonosnou ranou zamířil přesně k levé tyči branky Slovácka. Následující minuty duelu se už dohrávaly, Slovan si bezpečně hlídal vedení a hosté už neměli sílu na větší odpor. Celek trenéra Kováče si tak připsal teprve druhou výhru na domácí půdě v sezoně, zároveň se mu podařilo udržet druhé čisté konto.