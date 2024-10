O poločase byla v kabině bouřka, prozradil Rada. Je to na hlavu, komentoval teplický gól

Fotbalisté Dukly i přes inkasovaný gól v závěru prvního poločasu vybojovali v Teplicích remízu 1:1 a bodovali po dvou prohrách za sebou. Petr Rada (66) po zápase ocenil, jak se jeho svěřenci zvedli po obdržené brance, zároveň ale přiznal, že už ho nevydařené začátky a konce poločasů štvou. "V kabině byla bouřka," řekl v rozhovoru pro O2 TV Sport.

V Olomouci před 14 dny Dukla inkasovala hned v první minutě. Doma s Libercem v poločase vedla 1:0, ve třetí minutě druhé půle ale bylo srovnáno a po deseti minutách to bylo 1:3. V Teplicích koncentrace upadla těsně před pauzou. Severočechy ve 42. minutě poslal do vedení Mohamed Yasser.

"Přežili jsme velké šance, když už to ale vypadá, že se půjde do šaten bez branek, dostaneme gól ze situace, kde jsme dobře srovnání. Je to na hlavu. Když se podíváte na naše zápasy, tak je to furt to samé, vždycky prohrajeme kvůli gólům těsně před, nebo těsně po poločase. Takhle to nejde, pokud to bude pokračovat, asi to se mnou šoustne," řekl Rada.

Za druhý poločas svůj tým ale chválil. Zlepšený výkon vyvrcholil vyrovnávací brankou Murise Mešanoviče z 68. minuty. V závěrečné desetiminutovce po vyloučení Matěje Radosty Dukla dostala výhodu jednoho muže v poli, proti deseti si ale žádnou zajímavou šanci nevytvořila a vítěznou branku nevstřelila.

"Ve druhém poločase jsme drželi otěže zápasu ve svých rukou. Domácí hrozili z nějakých brejkových situací, ale po vyloučení už se to jen dohrávalo. Máme bod z venku, což je dobrý. Je to vlastně stejná situace jako před první pauzou po zápase v Karviné," řekl Rada.

Zápas se začal lámat po nasazení Davida Pecha. Záložník, který na Julisce hostuje ze Slavie, naskočil za armádní celek vůbec poprvé a přinesl na hřiště potřebný klid na míči. Byl to právě on, kdo osm minut po svém příchodu připravil gól na 1:1.

"Už bylo na čase, aby nastoupil, proto jsme ho ze Slavie přivedli. Držela se ho nějaká nemoc, ale dali jsme mu nůž na krk, že už dál marodit nemůže," objasnil dlouhodobou absenci 22letého fotbalisty.

"David se nebojí hrát s míčem, je to kreativní borec. Je takový free, takový volnocestář. Tím nám dneska pomohl. Poté, co nastoupil na hřiště se naše hra oživila, ten jeho klid na míči nám pomohl," dodal k výkonu někdejšího mládežnického reprezentanta zkušený trenér.