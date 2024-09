Další finanční terno pro Viktorii? Getafe za Šulce nabízí bezmála čtvrt miliardy

Kolem Pavla Šulce (23) je v posledních dnech rušno. Minulé úterý premiérovými reprezentačními góly řídil výhru nad Ukrajinou (3:2) a hned vzápětí se začalo spekulovat o jeho zimním přestupu do Getafe. Nyní už je jasné, že zájem je vážný – španělský klub za plzeňského záložníka údajně nabízí 9,5 milionu eur (238 milionů korun).

Klub z předměstí Madridu, který v létě koupil z Baníku Ostrava brankáře Jiřího Letáčka, chce podle španělského webu Más Fichajes plzeňského ofenzivního záložníka získat v zimním přestupním období. S přesnou částkou, kterou Getafe nabízí, přišel na sociální síti X novinář Jan Dočkal.

"Pavel Šulc je jednou z vyhlédnutých posil Getafe. Ve fotbale nemůžete myslet jen na současnost, ale musíte se připravovat také na budoucnost. A to je přesně to, co Getafe v případě nadějného útočníka dělá,“ zmínil fotbalový web na sociální síti X.

Rodák z Karlových Varů má v Plzni smlouvu do června 2026. V západočeském klubu s výjimkou hostování v Jihlavě, Opavě, Českých Budějovicích a Jablonci hraje od svých 10 let. Pro plzeňskou kasu by jeho prodej představoval po transferu Robina Hranáče do Hoffenheimu (zrhuba 250 milionů korun) další finanční terno.

V minulém ročníku nasázel 18 ligových branek, dva góly přidal v MOL Cupu a dvakrát se trefil i v Konferenční lize, ve které Plzeň došla až do čtvrtfinále. Výborně načal i aktuální sezonu, v české nejvyšší soutěži má po šesti zápasech bilanci tří gólů a jedné asistence a v evropských předkolech pro spoluhráče připravil dvě branky.

"Naše nastavení je jeho přestup do jedné z top pěti lig v Evropě. Když někdo přijde, já mu podám ruku a budu mu blahopřát," zmínil trenér Viktorie Miroslav Koubek na jaře. Nyní se zájemce našel a Šulc by tak mohl udělat další krok ve skvěle rozjeté kariéře.