Česká fotbalová reprezentace alespoň částečně odčinila sobotní výbuch v Gruzii 1:4. Doma v Praze porazila ve druhém utkání Ligy národů Ukrajinu 3:2. Dvěma góly se na triumfu podílel záložník Pavel Šulc (23), jeden ze šesti nových hráčů v základní sestavě Česka, který patřil k nejlepším na hřišti. Co dalšího duel ukázal?

Šulc přinesl góly i pohyb

Nejpovedenější tah trenéra Ivana Haška. Do týmu přinesl Šulc svěžest. Neustále byl v pohybu, nabízel se. Chtěl, aby ho spoluhráči vyhledávali. Pokaždé byl na správném místě a dokázal toho využít. Poprvé chytře dohrál Černého střelecký pokus, podruhé se zase dobře zorientoval v pokutovém území při odraženém balonu. Byly to přitom jeho první trefy za národní tým.

Ukrajinská atmosféra

Utkání navštívilo 18 722 diváků, z toho minimálně polovina, možná i víc, byli fanoušci Ukrajiny. Ti svým hráčům vytvořili takřka domácí prostředí. A když Vladyslav Vanat vyrovnal v prvním poločase na 1:1, Eden bouřil. Mělo to však i stinné stránky. Mezi českými a ukrajinskými fanoušky vznikaly v sektoru za brankou konflikty a pořádek musela zjednávat pořadatelská služba.

Přechod na čtyřku

Trenéři řízli nejen do základní sestavy, změnili i výchozí rozestavení. Česko si tak poprvé od březnového testu s Norskem vyzkoušelo čtyřčlennou obrannou formaci. Na lavičce zůstali Robin Hranáč i David Zima. Stoperskou dvojici vytvořili Martin Vitík a Ladislav Krejčí. Jistěji však vypadal mladší z obránců. Krejčí v prvním poločase svým zaváháním málem poslal Ukrajince do zakončení. Minusem bylo, že se oba vyžlutili už do 48. minuty.

Schick jen na lavičce

Říká se o něm, že má parametry světového útočníka. Proto nebývá zvykem vidět Patrika Schicka na lavičce náhradníků. Tedy pokud je zdravý a plný sil. Vyjma přátelských zápasů, kdy si trenéři zkoušejí různé hráče, chyběl útočník Leverkusenu v základní sestavě reprezentace ze sportovních důvodů poprvé od října 2018, kdy v Lize národů proti Slovensku dostal přednost Michael Krmenčík. V úterý se Schick dostal na hřiště až v 80. minutě, kdy už Češi vedli 3:1.

Mudrykova rychlost? Potíž!

O víkendu nebyl ukrajinskému výběru k dispozici, ve druhém utkání v Praze už Mychajlo Mudryk figuroval v základní sestavě. A především jeho blesková rychlost dělala Čechům problémy. Nestíhal ho Vladimír Coufal ani ostatní sprinteři. Za taktické fauly se na něm vyžlutili Martin Vitík i Černý. Navíc po jeho centru z rohu Ukrajinci v prvním poločase trefili břevno. V 72. minutě se navíc Mudryk protáhl kolem Vitíka a málem vyrovnal.